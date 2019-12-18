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18.12.2019 14:56
Рубрика: В мире

В Лапландии открылся полностью ледяной отель

Текст: Владимир Шилов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вторая половина декабря - самая горячая пора для отельеров из Лапландии. Туристы со всего мира стекаются в шведскую деревушку Юккасъярви. Здесь, в 200 километрах от полярного круга, с наступлением морозов в очередной раз открылась полностью ледяная гостиница.

В этом сезоне услугам гостей 55 номеров, ресторан, галерея современного искусства и даже церковь. Стены, мебель, люстры и предметы интерьера - все сделано из замершей воды. Внутри помещений температура не поднимается выше 5 градусов.

На строительство ушло более двух тысяч тонн льда и месяц кропотливой работы профессиональных мастеров-ледорезов и скульпторов из Швеции, США и Японии.

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Постояльцам предлагают "для согрева" покататься на собачьей упряжке, прогуляться полярной ночью, а также выпить горячительные напитки в местном баре.

Ночь в люксе обойдется любителям "зимней экзотики" в 5,6 тыс. шведских крон (примерно 37 тыс. рублей). Несмотря на высокие цены от клиентов нет отбоя. По словам владельцев заведения, гостиница пользуется особой популярностью у влюбленных.

Напомним, мода на подобные сооружения появилась еще в XVIII веке. Российская императрица Анна Иоанновна (1730 - 1740 гг.) приказала построить изо льда целый дворец для проведения "шутовской свадьбы". Правда, тогда во время первой брачной ночи молодожены, насильно запертые в спальне, едва не замерзли насмерть.

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