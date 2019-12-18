В ЛНР подтвердили готовность к обмену пленными до конца года

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Ольга Кобцева подтвердила готовность провести в соответствии с решениями саммита "нормандской четверки" освобождение и обмен удерживаемых лиц до конца 2019 года.

Она обратилась к украинским участникам заседания гуманитарной подгруппы в Минске и предложила активизировать усилия в целях реализации решения "нормандской встречи" по освобождению и обмену людей по принципу "всех установленных на всех установленных".

Напомним, первый за три года саммит в формате "нормандской четверки" прошел в Париже в начале декабря. В коммюнике говорится об обеспечении обмена удерживаемыми в Донбассе лицами "всех на всех" до конца года. Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.