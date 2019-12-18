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Рубрика: Экономика

В Москве состоялся торжественный новогодний вечер "NEFTEGAZparty"

В Москве состоялся торжественный новогодний вечер "NEFTEGAZparty. Tоп-5. Итоги года". Ежегодное мероприятие организовано оргкомитетом выставки "НЕФТЕГАЗ" и Национального нефтегазового форума. С официальными приветствиями выступили: заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин, первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Николай Гусев, а также генеральный директор Национального нефтегазового форума Сергей Яценя.

Рейтинг "НЕФТЕГАЗ: Топ-5. Итоги года" выглядит следующим образом: 1. "Газовый поток: успешная реализация масштабных проектов развития инфраструктуры экспорта российского газа - запуск "Силы Сибири", завершение "Турецкого потока", согласование "Северного потока -2". 2. "Международное сотрудничество и стабилизация рынка: укрепление партнерства в рамках ОПЕК+". 3. "Новые фискальные преференции в нефтедобыче: запуск пилотных проектов в режиме НДД". 4. "Разработка ТРИЗ: начало масштабного освоения ачимовских нефтяных залежей". 5. "ВСТО - полная мощность!".

В мероприятии приняли участие более 300 гостей из числа ключевых компаний нефтегазовой отрасли, профильных регуляторов и ведущих средств массовой информации.

Справка

NEFTEGAZparty проходит в рамках Национального нефтегазового форума и выставки "НЕФТЕГАЗ-2020", которые пройдут 13-16 апреля 2020 года в Москве в ЦВК "Экспоцентр". Официальные сайты проектов: www.neftegaz-expo.ru, www.oilandgasforum.ru.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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