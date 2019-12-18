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Рубрика: В мире

День, когда пришел "Иртыш"

В Москве вспомнили о спасенном японцами во время Русско-японской войны экипаже российского транспортного корабля
Текст: Константин Волков
Российская газета - Спецвыпуск № 286(8044)
В Российском историческом обществе в Москве прошел "круглый стол" "Светлые страницы в истории российско-японских отношений", посвященный одному малоизвестному эпизоду Русско-японской войны 1904-1905 годов.
Фото: Ю. Левянт / РИА Новости www.ria.ru Фото: Ю. Левянт / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Ю. Левянт / РИА Новости www.ria.ru

Весной 1905 года транспортный корабль ВМФ Российской империи "Иртыш", груженный боеприпасами, шел вместе со Второй Тихоокеанской эскадрой во Владивосток.

14 мая 1905 года эскадра встретилась в Цусимском проливе с японским флотом, и началось одно из самых известных морских сражений ХХ века, продолжавшееся два дня. Уже в первый день "Иртыш" получил множество пробоин, 14 человек из экипажа были убиты, 35 ранены. Капитан Константин Егормышев приказал отделиться от российской эскадры и взял курс на восток, чтобы попробовать дойти до Владивостока вдоль побережья Японии.

Однако состояние "Иртыша" после боя оказалось столь плачевно, что уже утром 15 мая стало понятно, что двигаться дальше он не в состоянии. Поэтому было принято решение подойти к японскому берегу у деревни Ваки в префектуре Симанэ, что на юго-западе острова Хонсю.

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Казалось бы, высадка на берег государства, с которым Россия находилась на тот момент в состоянии войны, не сулила морякам ничего хорошего.

Жители тихой рыбацкой деревни Ваки, конечно, не знали, что неподалеку идет одно из крупнейших морских сражений XX века. Когда они увидели судно с Андреевским флагом и спускаемые с него шлюпки, то решили, что сейчас их атакуют. Женщин с детьми срочно отправили в горы, а мужчины, вооружившись чем придется, собрались дать отпор.

Но когда русские моряки подняли на шлюпках белые флаги, рыбаки из Ваки поняли, что их просят о помощи. В тот день дул западный ветер, и лодки не могли подойти к берегу. Японцы на берегу стояли и смотрели на неожиданных пришельцев. Но потом Кидзима Ясудзиро, один из деревенских жителей, неожиданно кинулся в прибой и стал махать руками, указывая шлюпкам, где они могут подойти поближе. Следом в воду зашли все жители деревни, чтобы помочь русским. Вытащив моряков на берег, рыбаки развели костры, чтобы те могли согреться, накормили и вообще старались помочь чем могли. Русские в благодарность дарили жителям Ваки какие-то из своих личных вещей.

В память о моряках жители японского Ваки каждый год проводят "русский праздник"

Когда всю команду (265 человек, из них 13 с тяжелыми ранениями) перевезли на берег, то на "Иртыше" были открыты кингстоны, и примерно в 22 часа 15 мая 1905 года корабль был затоплен со всем грузом, не спустив флага.

Разумеется, вскоре в Ваки прибыли представители властей и увезли русских с собой. Проведя какое-то время в японских лагерях для военнопленных, российские моряки вернулись на родину.

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Долгое время об этой истории ни в России, ни в Японии фактически не вспоминали, и память об "Иртыше" хранили лишь жители деревни Ваки, которые даже создали что-то вроде музея, где собрали вещи, оставшиеся от моряков. Среди них - сигнальные вымпелы и лампы, белая матросская роба, шинель, две винтовки Мосина, каска, несколько артиллерийских снарядов и даже горшок с остатками свиного жира - видимо, им мазали кого-то из раненых. Также жители Ваки с тех пор ежегодно проводят "Росиа мацури" - "Русский праздник" в память о том событии, а на берегу моря поставили памятную стелу. В 2005 году в городе Гоцу недалеко от деревни Ваки провели торжественные мероприятия в честь столетней годовщины со дня спасения моряков "Иртыша", где присутствовал и представитель посольства РФ. С тех пор эта история постепенно становится известной широкому читателю во многом благодаря усилиям японской стороны. Недавно в Японии вышла детская книга "Сюда, сюда! День, когда пришел "Иртыш".

На "круглый стол" в Российском историческом обществе собрались потомки моряков, участвовавших в Русско-японской войне, и даже приехала Огава Масако, потомственная жительница деревни Ваки, чей предок в 1905 году участвовал в спасении моряков. Мероприятие было организовано совместно с посольством Японии в РФ при поддержке Японского бизнес-клуба в России. Также на "круглом столе" присутствовал посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

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