В МВД создали группу по пресечению правонарушений со стороны наркополицейских

В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 18 декабря, отмечается 24 года со дня образования в системе МВД России службы собственной безопасности.

Как напомнили в пресс-службе МВД, одним из приоритетных направлений деятельности подразделений собственной безопасности является выявление, пресечение и раскрытие фактов преступной деятельности сотрудников органов внутренних дел, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Ранее "РГ" писала о том, что в МВД России предложили изымать имущество наркоторговцев в доход государства. Кроме того ведомство готовит законопроект об уголовной ответственности за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств.

В свою очередь депутаты Госдумы готовят законопроект, который позволит конфисковать имущество родственников наркодилеров, если они не смогут доказать его легальное происхождение. Также предложили блокировать счета, используемые для перевода средств от наркоторговли.