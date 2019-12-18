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Рубрика: Происшествия

В МВД создали группу по пресечению правонарушений со стороны наркополицейских

В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Сегодня, 18 декабря, отмечается 24 года со дня образования в системе МВД России службы собственной безопасности.

Как напомнили в пресс-службе МВД, одним из приоритетных направлений деятельности подразделений собственной безопасности является выявление, пресечение и раскрытие фактов преступной деятельности сотрудников органов внутренних дел, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Ранее "РГ" писала о том, что в МВД России предложили изымать имущество наркоторговцев в доход государства. Кроме того ведомство готовит законопроект об уголовной ответственности за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств.

В свою очередь депутаты Госдумы готовят законопроект, который позволит конфисковать имущество родственников наркодилеров, если они не смогут доказать его легальное происхождение. Также предложили блокировать счета, используемые для перевода средств от наркоторговли.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Борьба с наркотиками

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