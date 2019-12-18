В Нью-Йорке разрешили указывать "третий пол" в свидетельствах о смерти

С начала 2020 года в Нью-Йорке можно будет указывать третий пол - пол "X" - в свидетельствах о смерти. Соответствующее заявление опубликовано на сайте городского департамента здравоохранения.

По данным властей, свидетельства о смерти будут включать опцию "X" для жителей Нью-Йорка, которые не идентифицируют себя ни как мужчину, ни как женщину, пишет РИА Новости.

Напомним, в октябре прошлого года мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал законопроект, позволяющий ввести в свидетельство о рождении третий пол "Х". Супруга главы города Чирлан Маккрей убеждена, что все ньюйоркцы, не зависимо от их гендерной идентичности, заслуживают того, чтобы иметь документы, которые отражают и подтверждают то, кем они являются.