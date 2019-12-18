В России появятся новые механизмы расселения аварийного жилья

В ближайшие несколько лет предстоит расселить из непригодного для жизни жилья более полумиллиона граждан, почти 10 миллионов квадратных метров должно быть ликвидировано. Проблемы в этой сфере призван решить принятый закон.

Сейчас аварийными и подлежащими сносу дома признают органы госвласти. Согласно закону, не только они, но и органы власти субъектов РФ, а также органы местного самоуправления наделяются полномочиями по признанию многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

При этом органы местного самоуправления не смогут принимать решения о признании аварийными домов, квартиры в которых находятся в федеральной или региональной собственности.

Устанавливаются четкие критерии отнесения жилья к аварийному, подчеркнули в Минстрое. Это помешает чиновникам затягивать с признанием домов таковыми, что сейчас происходит нередко. Например, если сносить дом не очень выгодно.

Кроме того, депутаты уточнили, что те, у кого жилые помещения стали непригодными для проживания, могут получить временное жилье из маневренного фонда на два года. Согласно законопроекту, за это время власти должны будут либо выплатить им компенсацию для приобретения новых квартир, либо предоставить новое жилье.

Еще одна норма - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ можно будет использовать для предоставления собственникам жилья субсидированной льготной ипотеки, создания маневренного жилого фонда, осуществления дополнительных социальных выплат.

Напомним, что переселять проживающих в аварийных и ветхих домах за счет ипотеки со ставкой не выше 3 процентов годовых ранее предложил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Юрков.