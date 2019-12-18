В России сократятся сроки ожидания медпомощи онкобольным

В случае, если врач любой специализации заподозрит у пациента онкозаболевание, он обязан направить его на консультацию к онкологу. Со следующего года максимальный срок ожидания для такого приема после выдачи пациенту направления сокращается до трех дней с нынешних пяти. Об этом на онлайн-конференции "Бесплатная медицина: права и возможности российский пациентов" сообщил член рабочей группы по развитию ОМС ВСС, член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, профессор Алексей Старченко.

"Сроки оказания медпомощи прописаны в программах госгарантий. Практически каждый год они пересматриваются в пользу пациентов. В частности, с 2020 года изменяются сроки ожидания медпомощи для онкобольных. Между начальным подозрением на рак и первым приемом у специалиста-онколога должно проходить не более трех рабочих дней. Ныне действующая норма - пять дней", - сообщил Алексей Старченко. Также должны пойти быстрее необходимые диагностические исследования. Например, запись на компьютерную томографию для онкологических пациентов будет проводиться максимум за семь дней, а не 14, как сейчас, отметил эксперт.

После того, как в диспансеризацию был введен онкоскрининг, в стране стала выстраиваться логичная система онкологической помощи, нацеленная на выявление рака на ранних стадиях. При этом важно, чтобы пациент мог получить информационную, а иногда и организационную поддержку при проведении диагностики, лечения, последующей реабилитации. Эта обязанность возложена на страховщиков.

"Еще одно важное нововведение: с нынешнего года онкобольные получили возможность контроля и помощи в получении медпомощи со стороны страховых медицинских организаций. Раньше такой контроль проходил постфактум - после оказания медицинской помощи в виде профессиональной экспертизы, - пояснил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. - С этого года страховые представители третьего уровня могут сопровождать онкобольных с самого начала процесса лечения".

"Растет число видов медицинской помощи, в том числе, и высокотехнологичной, которую можно получить в рамках системы ОМС. Изменения происходят настолько стремительно, что не все успевают за ними следить. Поэтому если вы сталкиваетесь со сложностями при получении помощи в медицинских организациях по полису ОМС, обращайтесь к страховым представителям. Они проконсультируют и постараются помочь в решении возникающих вопросов. Все участники системы ОМС заинтересованы в том, чтобы возможные конфликты решались на ранних стадиях - в досудебном порядке", - отметил Кузнецов.