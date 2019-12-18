В Сирии около 100 боевиков на танках напали на правительственные силы

В сириийской провинции Идлиб боевики провели несколько масштабных атак на правительственные силы. В результате 12 военных получили ранения, сообщил на традиционном брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.

В частности, в районе населенного пункта Тамана 40 представителей вооруженных бандформирований атаковали военнослужащих при поддержке двух танков и БТР, а еще 60 попытались пробраться через проход в минном заграждении рядом с населенным пунктом Зайтуна.

В то же время почти 200 боевиков при поддержке 10 так называемых шахид-мобилей провели атаку позиций армии в районе населенных пунктов Умм-Халахиль и Зарзур. Они были остановлены, но 12 человек при этом получили ранения. Погибли трое террористов.

"Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - заявил генерал-майор.