Культура
18.12.2019 15:43
Текст: Татьяна Хорошилова (sh@rg.ru)

В США прошла премьера белорусско-российского фильма "Кадиш"

В театре Сабан в Беверли-Хиллз прошла премьера белорусско-российского фильма "Кадиш" режиссера Константина Фама. Презентация фильма была на 64-м Международном каннском кинофестивале в российском павильоне.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
kinopoisk.ru

Фильм номинировался на две премии Американской киноакадемии "Оскар": за лучшую песню (это композиция "Колыбельная" в исполнении певицы Лины Милович) и лучшую музыку к фильму, которую сочинил композитор Егор Романенко.

Гостями премьерного показа стали Генеральный консул Израиля Гилель Ньюман, президент премии "Золотой глобус" Лоренцо Сориа, композитор и лауреат премии "Золотой глобус" Карло Силиотто, американский продюсер Пол Масланский, отмеченная наградами журналист Huffington Post Клер Фордхэм, представитель Премии WIFT Элспет Таварес, а также члены Американской академии кинематографических искусств и наук и члены Голливудской ассоциации иностранной прессы.

Фото: Предоставлено компанией "Русский Репортаж"
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Вечер открылся выступлением первой скрипки Большого театра Даниела Шиндарова, который сыграл на культовом инструменте, созданным итальянским мастером Гварнери дель Джезу в 1740 году. Скрипка так же уникальна, как инструменты Страдивари, и оценивается в 38 миллионов долларов.

- "Кадиш" - это историческая драма о Холокосте, - рассказал президент премии "Золотой глобус" Лоренцо Сория. - Я считаю, что очень важно продолжать делать фильмы со смыслом, фильмы о нашей истории, надеясь, что мы чему-то научимся и что мы не будем повторять те же ошибки. И тогда это будет лучший мир для наших детей.

- Эта картина - еще один яркий пример вклада русской общины и культуры в мировое наследие, - сказал Генеральный консул Израиля в Лос-Анджелесе и юго-западной части США Хиллел Ньюман.

Картина "Кадиш" повествует о судьбе скрипки, которая прошла через ужасы войны, а также о том, как завещание бывшего узника концлагеря сталкивает и переворачивает жизнь двух молодых людей, проливая свет на трагическую историю их семьи.

В фильме звучит оригинальная музыка композитора Егора Романенко, записанная с симфоническим оркестра под руководством дирижёра Сергея Скрипки на студии "Мосфильм". Главный саундтрек фильма исполнила российская певица Лина Милович, автор текста - Велвл Чернин.

- Мой отец вьетнамец, а мама из Беларуси, рассказал режиссер фильма "Кадиш" Константин Фам. - Когда я начал изучать историю своей семьи, папины корни сразу нашел, а мамины - ищу до сих пор. Даже когда я сделал генетический анализ, большинство совпадений - в США и Израиле. Полагаю, эти люди спаслись до Холокоста. Так я начал углубляться в тему, посетил мемориал "Освенцим". Это сильнейшее эмоциональное переживание, сопоставимое с рождением ребенка или смертью близкого человека. Ко мне пришло понимание, что вся история нашей семьи - обездоленность, бедность, отсутствие родственников - это часть глобальной истории, общей трагедии народа. В этом смысле "Кадиш" - уже полностью осмысленное произведение, в нем герой через поиск своих корней пытается вернуть себя.

Фото: iStock
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Режиссер уверен, что такие проекты очень важны, чтобы люди не забывали о боли войны, особенно в современной мировой обстановке.

Есть у Константина Фама и принципы, которых он всегда придерживается.

- Нужно быть честным по отношению к зрителю, - убежден режиссер. - Мы все делаем по-настоящему. Если в фильме исторический объект - мы его снимаем в историческом объекте. Если по сценарию все происходит в Нью-Йорке, то снимаем в Нью-Йорке.

Фильм создан при поддержке Министерства культуры РФ, Федерации еврейских общин России, Российского еврейского конгресса, Еврейской общины Одессы, а также при личной поддержке Романа Абрамовича и Бориса Минца.

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