Венгрия заявила о потере 8,5 млрд долларов из-за антироссийских санкций ЕС

С момента введения Евросоюзом антироссийских санкций Венгрия потеряла 8,5 миллиарда долларов. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью телеканалу RTVI.

Он рассказал, что Россия была вторым по величине торговым партнером Венгрии, которая после введения санкций потеряла очень много экспортных возможностей. При этом Сийярто отметил, что Венгрия никогда не нарушала европейское единство по вопросу санкций и не собирается этого делать в будущем. "Хотя мы всегда продвигаем честный диалог, с политической и с экономической точки зрения санкции очень усложняют нашу работу", - цитирует главу МИД Венгрии ТАСС.

Напомним, 13 декабря лидеры стран Евросоюза снова продлили санкционный режим в отношении России еще на шесть месяцев - до июля 2020 года. Они касаются финансового, энергетического и оборонного секторов России, а также товаров двойного назначения. Решение о продлении санкций было принято после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проинформировали других лидеров ЕС об итогах "нормандской" встречи по урегулированию конфликта в Донбассе.