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18.12.2019 19:00
Рубрика: Власть

Фирму бандой не считать

Верховный суд предлагает усилить контроль за следствием
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8044)
Верховный суд России поддерживает идею ограничить применение статьи 210 УК "Организация преступного сообщества", чтобы ее не применяли в делах об экономических преступлениях. Кроме того, предлагается обсудить идею введения следственных судей, которые бы занимались контролем за следствием.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Об этом сообщил заместитель председателя Верховного суда России Владимир Давыдов в ходе заседания Клуба имени Д.Н. Замятнина (министр юстиции времен судебной реформы 1864 года), посвященного теме "Бизнес и судебная власть: стратегия и потенциал развития доверия".

Фото: eb_ra / istock
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Идея введения следственных судей обсуждается достаточно давно. Недавно ее вновь озвучил вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник на заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Суть предложения в том, чтобы выделить специальных судей, которые бы занимались исключительно ходатайствами об аресте или жалобами на какие-то действия следствия.

Заместитель председателя Верховного суда страны признал, что проблема есть, надзор за следствием сегодня действительно не так строг, как хотелось бы.

"Моя точка зрения: роль прокурорского надзора значительно ослабла, поэтому стоит подумать об усилении судебного контроля в досудебном производстве за действием должностных лиц, которые осуществляют уголовное преследование. Судебный контроль формален и неэффективен: удовлетворяется только 4,5 процента жалоб. Возможно, стоило бы еще раз вернуться к обсуждению вопроса о следственных судьях, которые могли бы заниматься этими вопросами, но без права в дальнейшем рассматривать дело по существу. Только вопросы судебного контроля. Но этот вопрос нуждается во всесторонней глубокой проработке", - сказал Владимир Давыдов.

Он подчеркнул, что судья при рассмотрении вопроса об аресте не вправе проверять доказанность подозрения или обвинения. Когда решается вопрос, есть необходимость отправить фигуранта в СИЗО, важны другие факторы, например, действительно ли человек может сбежать. Или: есть ли опасность, что он как-то надавит на свидетелей. И т.п.

Как рассказал Владимир Давыдов, в год судами рассматривается до 900 тысяч уголовных дел в отношении примерно миллиона человек. При этом различных материалов по жалобам, ходатайствам, касающимся расследования уголовного дела (санкции на арест, обжалование каких-то действий следствия), рассматривается уже 2 миллиона 800 тысяч.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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"Это уже самостоятельная специфическая деятельность судей, и можно было бы подумать о компетенции, которая могла бы быть передана следственному судье", - сказал Владимир Давыдов.

К тому же, как рассказывают эксперты, сегодня иногда бывает, что тот судья, кто давал санкцию на арест, затем рассматривает уголовное дело. Но это может повлиять на объективность судьи. Ведь он уже отправил человека в следственный изолятор, сможет ли искренне прислушаться к доводам о невиновности обвиняемого? В случае же введения следственных судей последние не будут рассматривать дела по существу, появится отдельная специализация.

Еще одна проблема: нередко к предпринимателям, обвиняющимся в экономических преступлениях, применяется еще и статья 210 УК "Организация преступного сообщества". Мол, фирма - это почти банда.

"Наша позиция заключается в том, что можно попытаться сформулировать норму о нераспространении статьи 210 на руководителей и сотрудников организаций, которые осуществляют обычную экономическую деятельность, не имеющую отношения к преступной профессиональной деятельности, при отсутствии доказанности умысла в совершении преступления в составе преступного сообщества", - сообщил Владимир Давыдов.

Он отметил, что сейчас разрабатывается соответствующий законопроект. Несмотря на то что данное предложение пока обсуждается и дорабатывается, у него очень хорошие перспективы.

"При отсутствии доказанности умысла совершения преступления в составе преступного сообщества организационно-правовая и организационно-штатная структура экономического субъекта сама по себе в принципе не может учитываться как квалифицирующий признак преступления по ст. 210 УК", - подчеркнул Владимир Давыдов.

Фото: Сергей Савостьянов/ РГ
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Он также рассказал, что пленум Верховного суда России в ближайшее время примет новое постановление, призванное оградить предпринимателей от излишнего уголовного преследования и утяжеления обвинений.

"Верховный суд России точно обратил внимание, пожалуй, на самые проблемные зоны. Это не может не радовать, - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Действительно, статья, наказывающая за организацию преступного сообщества, не должна слепо вменяться фигурантам дел об экономических преступлениях. Если в какой-то организации было совершено экономическое преступление, это не значит, что ее сотрудники составляют организованную преступную группировку и специально собрались исключительно для совершения преступлений. Специальные разъяснения Верховного суда, безусловно, помогут устранить перекосы, возникшие на практике. Заслуживает также внимания идея введения следственных судей, это позволит усилить судебный контроль за действиями следствия".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Власть Право Уголовное право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд

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