Власти Эстонии ставят ультиматум журналистам Sputnik: увольнение или суд

Власти Эстонии требуют от сотрудников информационного агентства Sputnik уволиться до конца года, в противном случае угрожая им уголовным преследованием. Как сообщили в среду в пресс-службе МИА "Россия сегодня", сотрудники агентства получили соответствующие письма из эстонских полицейских и пограничных ведомств, где возможные меры объясняются антироссийским санкционным законодательством Евросоюза.

В российском агентстве напомнили, что МИА "Россия сегодня" "не фигурирует ни в каких санкционных списках ЕС", а потому действия властей Эстонии являются "вопиющим произволом".

Агентство планирует обратиться в ряд международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому "нарушению свободы слова".