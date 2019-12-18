Новости

Ученые посоветовали ограничить количество сахара и сладостей зимой 19:50
В Госдуму внесен проект закона об использовании ФСО боевой техники 19:49
Вышел экспортный IMAX-трейлер "Вторжения" Бондарчука 19:45
Власти Эстонии ставят ультиматум журналистам Sputnik: увольнение или суд 19:27
Фото: семья Анастасии Заворотнюк показала своих преследователей 19:26
Сборная России сыграет на Евро-2020 в уникальной форме 19:23
Фильм про японского писателя Осаму Дадзая покажут в Москве 19:16
Депутаты ГД РФ оценили позицию Берлина по санкциям за "Северный поток - 2" 19:14
В Оренбуржье запретили продажу снюсов 19:09
В ФРГ санкции в отношении "Северного потока-2" назвали нарушением табу 19:08
40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово 19:07
Видео: младшая сестра Жанны Фриске стала ее копией 19:05
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения и шторма 18:56
Умер создатель льва Бонифация Сергей Алимов 18:45
Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису lostfilm.tv 18:34
На Кубани возбудили около 300 дел по обманутым дольщикам 18:32
На улучшение воздуха в восьми городах направят почти 78 млрд рублей 18:24
Какие авиамаршруты предпочитают белорусы на Новый год 18:20
Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии 18:14
Из Онежского озера на окраине Петрозаводска достали тело женщины 18:05
В полпредстве СЗФО дали оценку череде анонимных минирований судов и ТЦ 17:42
МИД РФ объяснил причины задержания японских рыбаков 17:40
Названа новая версия гибели актера Дмитрия Марьянова 17:37
Вышел первый трейлер "Пальмы" - "русского "Хатико" 17:36
Белгородских газовиков отправили под арест за взрыв дома 17:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 19:27
Рубрика: В мире

Власти Эстонии ставят ультиматум журналистам Sputnik: увольнение или суд

Текст: Игорь Дунаевский

Власти Эстонии требуют от сотрудников информационного агентства Sputnik уволиться до конца года, в противном случае угрожая им уголовным преследованием. Как сообщили в среду в пресс-службе МИА "Россия сегодня", сотрудники агентства получили соответствующие письма из эстонских полицейских и пограничных ведомств, где возможные меры объясняются антироссийским санкционным законодательством Евросоюза.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Косачев объяснил отказ Великобритании в аккредитации Sputnik

В российском агентстве напомнили, что МИА "Россия сегодня" "не фигурирует ни в каких санкционных списках ЕС", а потому действия властей Эстонии являются "вопиющим произволом".

Агентство планирует обратиться в ряд международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому "нарушению свободы слова".

В мире Европа Эстония Журналистика в XXI веке

Главное сегодня

В России появятся новые механизмы расселения аварийного жилья
В Госдуме рассказали о предстоящей встрече Путина с парламентариями
Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"
Ракета "Союз" с телескопом CHEOPS стартовала с космодрома Куру
Принят закон о закупке незарегистрированных в России лекарств