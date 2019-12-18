Власти Гонконга отменили новогодний салют

Жители и гости Гонконга в этом году не смогут насладиться традиционным новогодним салютом над гаванью Виктория. Фейерверка 1 января не будет, заявили власти региона.

"Общественная безопасность является нашим главным приоритетом", - отметил глава правительственного департамента по делам туризма Пан Юкай.

Из-за охвативших мегаполис протестов этой осенью были отменены многие массовые мероприятия, включая музыкальный фестиваль Clockenflap, международные чемпионаты по велоспорту, гольфу и теннису, фестиваль вин и закусок. Антиправительственные выступления начались еще в начале лета и продолжаются до сих пор. Протестующие блокируют дороги, крушат все на своем пути, устраивают поджоги. Но в декабре митинги пошли на спад и стали проходить в мирном ключе, сообщает ТАСС.