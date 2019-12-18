Во многих странах действует прогрессивная шкала налога

В странах Европы распространена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц.

Одна из самых сложных систем в Германии. Здесь учитывается не только размер заработка, но и наличие нескольких мест работы, семейное положение, наличие детей. В зависимости от этих условий человеку присваивается один из шести "налоговых классов". При доходах менее 9 тысяч евро в год ставка составляет 0 процентов, от 9 до 14 тысяч евро - 14-24 процента, от 14 до 55 тысяч евро - 24-42 процента (большинство немцев платят налоги именно в этом диапазоне), от 55 до 260 тысяч евро - 42 процента. А для самых состоятельных немцев, чей уровень дохода превышает 260 тысяч евро, придется отдать уже 45 процентов заработанного. Для пар сумма увеличивается в два раза. И это только НДФЛ. А ведь жителям Германии еще платить "налог солидарности" в размере до 5,5 процента от уже уплаченного в бюджет налога, а также другие взносы (страховые, медицинские, пенсионные).

В Финляндии подоходный налог оплачивается всеми, получающими какой угодно доход, тут речь идет не только о зарплате, но и пенсиях, социальных пособиях (по безработице, например), стипендиях. При этом в НДФЛ включены еще два налога: церковный и на медстрахование. При зарплате до 16 тысяч евро в год финны не платят вообще никакого налога. При доходах до 24 тысяч евро ставка составит 6 процентов, от 24 до 39,6 тысячи - 17 процентов, от 39,6 до 71,3 тысячи - 21,4 процента, от 71,3 до 100 тысяч - 29,7 процента, а если более 100 тысяч - 31,7 процента. Отдельно придется заплатить НДФЛ, устанавливаемый муниципалитетами (он варьируется от 17 до 22,5 процента). Зато отчисления в различные социальные фонды платит уже работодатель.

А вот в Болгарии одна из самых низких налоговых ставок для физических лиц в Европе - всего 10 процентов.

В США ставки налогов федерального уровня колеблются от 10 до 39,6 процента и рассчитываются от уровня дохода, семейного положения. Необлагаемым минимумом считается сумма в 9075 долларов. Максимальная ставка применяется при доходах от 406 751 доллар. При этом в каждом штате может вводиться собственный налог в размере от 0 до 13 процентов, да к тому же ежегодно меняться в этих пределах.

В Германии налог на доходы составляет от 0 до 45 процентов, а в США - от 10 до 39 процентов

В Китае после недавней реформы действует прогрессивная ставка НДФЛ в размере от 3 до 45 процентов. При доходах до 36 тысяч юаней - 3 процента, от 36 до 144 тысяч - 10 процентов, от 144 до 300 тысяч - 20 процентов, от 300 до 420 тысяч - 25 процентов, от 420 до 660 тысяч - 30 процентов, от 600 до 960 тысяч - 35 процентов, свыше 960 тысяч - 45 процентов). Налогом облагается сумма, оставшаяся после вычета 5 тысяч юаней в месяц или 60 тысяч за год. Это касается как местных жителей, так и нерезидентов.