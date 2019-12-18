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18.12.2019,  
14:49
Текст:  Алексей Моисеев

Война пикапов: более тысячи вооруженных автомобилей брошены в бой в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Хафтара делает ставку на пикапы, вооруженные крупнокалиберными пулеметами ДШК и КПВ.

Сообщалось, что в составе перебрасываемой к Триполи группировки находится более 1800 таких автомобилей. Эта цифра, возможно, завышена в пропагандистских целях, но в Сети появилась масса видеороликов и фотографий, на которых запечатлены бесконечные колонны такой техники.

Также в кузовах двигающихся к ливийской столице машин можно увидеть 23-мм зенитные пушки ЗУ-23-2 и безоткатные орудия. Встречаются и довольно редкие образцы, вроде спаренных 30-мм пушек, снятых с кораблей бывших военно-морских сил Ливии.

Тяжелая бронетехника пока задействована мало, засветились только перевозимые на тралах американские бронетранспортеры М113 и получившие дополнительное бронирование южноафриканские Ratel.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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В то же время сообщалось, что для частей ЛНА доставлена партия новейших египетских Terrier LT-79. В 2018 году они впервые были представлены на каирской выставке EDEX, а теперь, похоже, производители решили испытать свою продукцию в реальных боевых условиях.

Эти бронеавтомобили массой более 5 100 кг имеют двигатели мощностью 196 л. с., вмещают 8 военнослужащих и могут вооружаться установленными в открытых башнях пулеметами.

В Ливии также прошла обкатку колесная бронетехника, выпущенная в других странах.

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