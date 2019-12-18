Врач рассказал о здоровье соперника Трампа на выборах в 2020 году

Претендент на должность президента США Джозеф Байден здоров, активен и может исполнять обязанности главы государства. Об этом заявил личный врач 77-летнего политика.

У кандидата от демократической партии нет каких-либо болезней или нарушений, которые могут помешать ему быть хозяином Белого дома. Такие сведения содержатся в отчете, который подготовил Кевин О'Коннор, много лет наблюдающий за здоровьем Байдена. В документе отмечается, что политик не курит, не употребляет алкоголь, регулярно занимается спортом, принимает препараты для снижения уровня холестерина в крови и ряд других лекарств.

Байден является главным соперником нынешнего президента США на выборах в 2020 году, напоминает ТАСС.