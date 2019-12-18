Япония станет страной-хозяйкой ЭКСПО-2025. Всемирная выставка пройдет в городе Осака на искусственно созданном острове Юмэсима с 3 мая по 3 ноября 2025 года под девизом "Создаем общество будущего для нашей жизни".

Более 170 государств представят в собственных павильонах свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Мероприятие уже планируют посетить более 28 миллионов человек.

Японская сторона окажет поддержку развивающимся странам в сооружении выставочных площадок и размещении делегаций. Официальный Токио потратит на эти цели около 218 миллионов долларов.

Префектура Осака принимает на своей территории ЭКСПО уже во второй раз. Первая всемирная выставка на азиатском континенте с успехом прошла там в 1970 году. Всего за последние пятьдесят лет в Стране восходящего солнца состоялось пять всемирных ЭКСПО.

На этот раз организаторы предлагают сконцентрировать основное внимание на вопросах сохранения жизни людей. Эксперты продемонстрируют наработки в области сопровождения и проведения родов, вакцинации, здорового питания и образа жизни. Важное значение будет придано расширению возможностей благополучного существования на нашей планете в эпоху искусственного интеллекта и роботизации за счет образования и занятости. Отдельным блоком стоит задача формирования взаимопонимания между разными культурами.

ЭКСПО станет платформой для достижения целей в области устойчивого развития ООН на период до 2030 года. Это повсеместная ликвидация нищеты и голода, обеспечение здорового образа жизни, качественного образования, гендерного равенства, доступа к надежным и современным источникам энергии, борьба с изменением климата и многое другое.

Японская сторона представит свой национальный проект под условным названием "Общество 5.0" - подразумевается суперинтеллектуальное общество, оснащенное сверхсовременными технологиями. Подготовленные учеными с Японского архипелага решения позволят эффективно справляться с глобальными проблемами в здравоохранении, сельском хозяйстве и экологии. Роботы, искусственный интеллект, интернет вещей, биотехнологии - все это, как считают организаторы, должно стать частью нашей повседневной жизни уже в самом ближайшем будущем.

Современные технологии помогут и в организации процессов управления всемирной выставкой. За счет технологий японцы собираются обойтись без очередей на ЭКСПО-2025. Кроме того, павильоны будут работать с нулевым чистым потреблением энергии.

Добраться в Осаку легко практически из любой точки мира. Город обслуживает крупный международный аэропорт Кансай, который принимает около 1300 рейсов в неделю. Туда можно прилететь всего с одной пересадкой из Африки или Латинской Америки. Этот мегаполис, кстати, второй по величине в государстве, соединен обширной транспортной сетью с другими крупными городами Японии. Так, путь из Токио до Осаки на скоростном поезде "Синкансэн" займет всего 2,5 часа. Доехать на остров Юмэсима из центра Осаки как на автомобиле, так и на метро можно за 20-30 минут.