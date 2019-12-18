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Вышел первый трейлер "Пальмы" - "русского "Хатико"

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    18.12.2019, 17:36
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com

Приготовьте ваши носовые платки: на YouTube-канале Central Partnership опубликован первый трейлер частично основанной на реальных событиях драмы "Пальма" - "истории верности и настоящей дружбы, которая никого не оставит равнодушным". 

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер российской спортивной мелодрамы с Петровым "Лед 2"

Сюжет разворачивается в конце семидесятых. Игорь, улетая за границу, вынужден оставить свою овчарку по кличке Пальма прямо на взлетной полосе - по недоразумению у собаки нет медицинской справки. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернется.

Со временем овчарка становится талисманом аэропорта и оказывается в центре всех важных событий в жизни его обитателей.

Режиссер и соавтор сценария - Александр Домогаров-младший ("Пиковая дама: Зазеркалье", "Пустите детей").

В ролях: Виктор Добронравов, юный актер Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов, Павел Майков, Владимир Симонов и Ян Цапник.

В кино - с 4 июня.

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