Вышел первый трейлер "Пальмы" - "русского "Хатико"

Приготовьте ваши носовые платки: на YouTube-канале Central Partnership опубликован первый трейлер частично основанной на реальных событиях драмы "Пальма" - "истории верности и настоящей дружбы, которая никого не оставит равнодушным".

Сюжет разворачивается в конце семидесятых. Игорь, улетая за границу, вынужден оставить свою овчарку по кличке Пальма прямо на взлетной полосе - по недоразумению у собаки нет медицинской справки. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернется.

Со временем овчарка становится талисманом аэропорта и оказывается в центре всех важных событий в жизни его обитателей.

Режиссер и соавтор сценария - Александр Домогаров-младший ("Пиковая дама: Зазеркалье", "Пустите детей").

В ролях: Виктор Добронравов, юный актер Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов, Павел Майков, Владимир Симонов и Ян Цапник.

В кино - с 4 июня.