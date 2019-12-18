Заемщики смогут быстрее получить ипотечные закладные

Ассоциация ФинТех совместно с ЦБ и ключевыми участниками финансового рынка впервые в России запустила децентрализованную депозитарную систему (ДДС) для учета ипотечных закладных на блокчейне. Она реализована на сертифицированной платформе Мастерчейн.

Заемщикам система дает возможность получить электронную закладную не за 9 дней, а всего за сутки. Первым в промышленную эксплуатацию новую систему ввел Сбербанк, сообщил директор депозитария банка Юрий Дубин. До конца года к ней присоединятся еще пять крупных банков и депозитариев, отмечает АФТ.

"Сейчас ДДС на платформе Мастерчейн обеспечивает учет электронных закладных, развитие системы предполагает и другие виды ценных бумаг", - говорит управляющий директор АФТ Татьяна Жаркова. За счет хранения данных в системе распределенных реестров исключается риск мошенничества и развития серого рынка закладных. Депозитариям технология сокращает транзакционные издержки на 30%.

"Использование технологии блокчейн значительно увеличит стабильность и надежность данных об электронных закладных, - говорит начальник отдела депозитарного обслуживания Райффайзенбанка Евгения Климова (банк провел первую пилотную закладную в ДДС еще в сентябре 2018 года). - Процесс регистрации сделки и постобслуживания обеспеченных кредитов значительно упростится, риски отсутствия залога будут минимизированы, а время проведения сделки сократится". Развитие ДДС также упрощает секьюритизацию ипотечных закладных, добавляет она.

Представители АФТ считают, что если масштабировать проект на сферу недвижимости, можно сделать процесс получения ипотеки полностью удаленным и бесшовным. Система дает возможность банку начать постепенный перевод ипотечных сделок в цифровой вид и нарастить их объем, а клиентам позволяет быстрее регистрировать право собственности на недвижимость, отмечает руководитель центра компетенций внешних инноваций Ак Барс Цифровые Технологии Евгений Архипов. Ак Барс Банк присоединится к промышленной среде ДДС до конца этого года, ВТБ планирует сделать это во втором квартале 2020 года, другие вероятные участники системы не ответили на запросы "РГ".