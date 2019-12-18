Зеленский подписал закон об особом статусе Донбасса

Ранее Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.

По оценкам МИД РФ, продление закона хотя и является шагом в правильном направлении, но не может считаться выполнением "комплекса мер" 2015 года и решений "нормандских саммитов". Эти договоренности предписывают Киеву согласовать с Донецком и Луганском все правовые аспекты особого статуса для обеспечения его действия на постоянной основе.

Кроме того, многие положения закона устарели. В нем говорится о сроках выборов в Донбассе в 2014 году, которые давно миновали. Неактуальна также ссылка на закон о государственной языковой политике, который уже не действует. Все это требует коррективов, говорится в комментарии российского дипломатического ведомства

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