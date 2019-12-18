Жириновский призвал спрятать алкоголь в магазинах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил антиалкогольные меры, в том числе среди депутатов. Он заявил о необходимости изъять алкоголь из думских буфетов и столовых. А в магазинах спиртное необходимо убрать с глаз покупателей по аналогии с сигаретами, считает депутат.

- Надо прекращать вообще продажу алкоголя везде, ограничивать все, закрывать все эти распивочные, - резко заявил он. - И чтобы в магазинах нигде эти бутылки не стояли, пусть за занавеской стоят, на которой надо написать "отрава".

Это необходимо, чтобы при виде таких надписей у потенциальных покупателей "коленки бы дрожали", добавил политик.

Начать он призвал с думских кафе и столовых, откуда следует убрать весь алкоголь.

- Общество трезвенников чтобы было у нас, - заявил Жириновский.

Свою позицию он озвучил во время рассмотрения закона о виноградарстве и виноделии, одним из авторов которого сам и является. Жириновский в ходе выступления успел заявить, что фракция ЛДПР проголосует против данного законопроекта, затем передумал и призвал его поддержать. Под смех в зале глава либерал-демократов решил, что фракция не будет голосовать вообще.

Кстати, фракция либерал-демократов в Госдуме, согласно заявлению лидера, собралась провести праздники в труде, который не предполагает распитие спиртного. Депутаты будут работать и 31 декабря, и все новогодние каникулы, заверил Жириновский.