Адвокат Киркорова прокомментировал попытку отсудить у певца квартиру

Адвокат певца, шоумена и телеведущего Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал ситуацию вокруг недвижимости артиста, выставленной, как сообщалось, на торги из-за многомиллионного долга исполнителя прибалтийскому банку.

Ранее сегодня прошла информация, что Таганский суд Москвы вынес решение выставить квартиру Киркорова на Земляном валу, ту самую, где будущая звезда провел детство и где далее был счастлив с Аллой Пугачевой, на торги. Оценив ее в 193 миллиона рублей. При этом "в комплекте" идет бытовая техника - духовой шкаф, кондиционер и кофемашина.

Согласно данным KP.RU, два года назад певец взял кредит на постановку нового шоу. Но после власти Латвии заподозрили банк, к которому российский артист обращался за ссудой, в махинациях и лишили его лицензии.

А поскольку - как уточняет юрист Киркорова - у банка вследствие произошедшего не было официального счета, по которому можно было гасить кредит, и возникла проблема с выплатами.

Адвокат рассказал изданию: "Филиппу прислали какие-то счета третьих лиц, чтобы он им отправлял выплаты". Но артиста от такого невзвешенного шага отговорили. Так как "опасно отправлять платежи в никуда".

На это лишенный лицензии банк подал на певца в суд.

При этом Киркоров не отрицает, что у него есть кредит - на текущий момент долг артиста составляет шестьсот тысяч евро плюс проценты. Которые, по словам адвоката, они "отобьют". То есть долг будет погашен. И никакой конфискации имущества не было - "метры короля поп-сцены не пострадают".