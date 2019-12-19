Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка к российскому певцу Филиппу Киркорову, постановив выставить на торги принадлежащую артисту квартиру. Стартовая стоимости недвижимости - более 193 миллионов рублей.

Решение опубликовано на официальном портале судов.

При этом с молотка пойдет не только сама квартира, но и содержащаяся там бытовая техника звезды - от кофемашины и духовки до кондиционеров.

Как передает РИА Новости, суд обязал певца и ООО "Филипп Киркоров Продакшн" выплатить 779 тысяч евро (более 54 миллионов рублей) задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору с банком. При этом представители финансового учреждения просили взыскать с российского артиста более 3,3 миллиона евро (порядка 230 миллионов рублей).

Адвокат Киркорова подтвердил РЕН ТВ наличие у артиста долга. Пояснив суть проблемы: подавший иск банк закрылся, а певец, по словам юриста, "не захотел переводить деньги на непонятные счета и перестал выплачивать кредит, который до этого погашал исправно".

Как отметил адвокат, сейчас суд определит, куда нужно будет переводить деньги, и Филипп Бедросович тут же начнет погашать задолженность. "Потому что до этого платить было некуда", - заключил юрист. Информацию о выставленной на торги квартире артиста никак не комментируя.

Ранее сообщалось, что на Киркорова пожаловался в Европейский суд по правам человека по делу о плагиате адвокат французского музыканта Синуэ. Также на Киркорова подавали в суд лидер проекта Space Дидье Маруани и Кремлевский комбинат питания. Кроме того, сообщалось о финансовых прегрешениях певца перед ГИБДД Тверской области.