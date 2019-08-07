На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания

На российского певца, актера и шоумена Филиппа Киркорова подало в суд ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский". Соответствующий документ зарегистрирован Арбитражным судом столицы 1 августа. Цена вопроса - 82 тысячи рублей.

Иск принят к рассмотрению в упрощенном порядке. То есть стороны в суд вызываться не будут - все документы по делу достаточно предоставить в письменном виде.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управления делами президента России Елену Крылову, "иск связан с неуплатой затрат на обеспечение питания для труппы Киркорова". Речь идет о прошлогодних концертах исполнителя в Кремле.

По словам Крыловой, был составлен договор о предоставлении питания участникам труппы певца, и "акты с просьбой оплатить долг за продуктовое обслуживание команды" направлялись Киркорову в течение года. Но без ответной реакции.

При этом пресс-секретарь напомнила, что комбинат питания не является частной структурой "и в управделами рассчитывают на урегулирование спора" - без скандала. "Поскольку мы уважительно относимся к творчеству Филиппа Бедросовича", - подчеркнула Елена.

Меж тем согласно комментарию артистов балета певца, который приводит KP.RU, Киркоров все расходы на обеспечение питания своего технического персонала на юбилейном шоу оплатил, "но затем пришел дополнительный счет, происхождение которого комбинат не смог прояснить".

"Никто так и не понял, откуда взялись дополнительные расходы, поэтому, не получив внятного объяснения от комбината питания, этот счет остался без внимания".

"По договорам мы им все оплатили. Будем разбираться", - подытожил директор Киркорова Геннадий Рыбак.

Ранее сообщалось, что иск на сотни миллионов рублей к Киркорову подал лидер проекта Space Дидье Маруани, обвинивший российского певца в плагиате. Но не преуспел.