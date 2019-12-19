Адвокатура создает свою электронную сеть

Комиссия Федеральной палаты адвокатов выбрала претендента на разработку комплексной информационной системы адвокатуры России. Им стал один из крупнейших банков страны.

Как напоминают в ФПА, сейчас российская адвокатура создает комплексную информационную систему. Предполагается, что она будет интегрирована с информационными системами органов юстиции, судов, правоохранительных и иных государственных органов.

По словам советника ФПА Елены Авакян, "адвокат должен стать "своим" в системе межведомственного электронного взаимодействия с органами государственной власти.

"Мы не пытаемся переделать что-то в палатах, которые уже создали свои информационные системы, мы создаем лишь интеграционные блоки с федеральной системой", - уточнила Елена Авакян.

С помощью подобной системы, например, будут распределяться среди адвокатов дела по назначению, когда защитник предоставляется человеку государством.

"В качестве претендентов на разработку системы рассматривалось около 10 организаций. В итоговом списке возможных подрядчиков ФПА РФ остались четыре компании, широко известные своими IT-проектами на общероссийском уровне", рассказывают в Федеральной палате адвокатов.

"Перед Комиссией ФПА по цифровизации адвокатуры стояла непростая задача - было необходимо выбрать разработчика, который отвечает целому ряду необходимых требований. Ведь речь идет о создании комплексной информационной системы адвокатуры России. По сути - о формировании экосистемы всей адвокатуры, - рассказал советник президента ФПА РФ по информационным технологиям Сергей Гаврилов. - Учитывались не только адекватные финансовые условия предложения подрядчика. Было важно наличие технологической способности претендента реализовать столь масштабный проект".

В итоге был назван основной претендент, который и займется технической реализацией проекта.