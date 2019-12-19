Анна Попова: Из всех известных инфекций самая заразная сегодня - корь

Воспоминание из моего далекого детства... Нижний Новгород, в ту пору - Горький. Живем на втором этаже двухэтажного купеческого дома в районе Гордеевки. Потолки высоченные, удобств никаких. Печное отопление, туалет "в сенях". У меня температура - во весь градусник. По всему телу сыпь. Глаза открыть больно. Слышу, как мама, сама врач, звонит другу семьи педиатру: "Неужели корь?" По тогдашним правилам следовало меня "изолировать в инфекционный барак". Теперь бы сказали: госпитализировать в инфекционную больницу. Педиатр в таком бараке и работал. Но он был другом семьи. Потому я осталась "под надзором" дома.

Анна Попова: Корь давно перестала быть детской болезнью. Фото: Александр Корольков/ РГ

Я лежала в никелированной с сеткой (чтобы не выпасть!) кровати. Просунув сквозь эту сетку морду, мои переживания разделяла черно-палевая дворняга Моська. Она громко вздыхала. А когда я пыталась ее погладить, лизала мне руку. Не считалось, что она может подцепить эту самую корь. А еще защищена от кори была любимая старшая сестра: она корью уже переболела. В отличие от сестры средней, которую ко мне не подпускали. Этих тонкостей я тогда не знала. Было мне очень худо. Преследовал бред, зуд. Зато любимая сестра читала мне сказки. А еще играла на старинном пианино "Времена года" Чайковского. Разговоры о каких-то там осложнениях меня ничуть не волновали. Обошлось без них. И, может, никогда бы не помнила о тех днях, если бы… Как только корь ушла, все стали вытирать полы, ковры, мебель, подоконники, как говорила мама, "чистым керосином". Запах неимоверный. Но лучшего средства дезинфекции тогда, наверное, не было. Наконец, самое ужасное: были собраны все мои игрушки, книжки и отправлены в печь. Мои рыдания были тщетны. Когда пришел любимый врач, я ему тут же нажаловалась. И он - к моей радости - выговорил взрослым: "Зачем вы это сделали? Я бы все это забрал в наш барак! Нам бы все это очень пригодилось".

С этого воспоминания мы и начали разговор с Главным государственным санитарным врачом РФ профессором Анной Поповой.

Анна Юрьевна, по информации Всемирной организации здравоохранения, в последние два года во многих странах, в том числе и Европейского региона, эпидситуация по кори заметно осложнилась. К тому же корь, считавшаяся когда-то детской болезнью, все чаще поражает взрослых.

Анна Попова: Да, кори не становится меньше. Это одна из самых высокозаразных вирусных инфекций, известных человеку. Вот вы вспоминаете сыпь, лихорадку, высокую температуру. Можно сказать, корьевая классика. В первый день сыпь появляется на лице и шее. На второй - покрывает туловище. На третий - руки и ноги. А еще кашель, конъюнктивит. Но все это через несколько дней проходит. И не в них опасность кори. А в том, что она может вызвать серьезные осложнения. Вплоть до летального исхода. Особенно у детей до 5 лет.

Кто в группе риска?

Анна Попова: Любой человек, не имеющий иммунитета к вирусу кори. Тот, кто не прошел противокоревую вакцинацию, не переболел корью. Кроме того, в группу риска входят работники медицинских учреждений, образовательных организаций, торговли, мигранты, кочующие группы населения.

А источник заражения?

Анна Попова: Только больной корью человек. Надо обязательно знать, обязательно помнить: если в одном помещении, среди сотни человек, не болевших корью, не привитых от нее, будет хоть один больной корью, то заболеют все.

Это не преувеличение из разряда страшилок?

Анна Попова: Это данные и статистики, и науки, и многолетнего опыта. Вот смотрите, пока мы говорим, на планшетник пришли подряд два сообщения: на Фиджи 21 человек погиб от эпидемии кори, число жертв эпидемии кори на Самоа увеличилось до 72. А вот таблица данных ВОЗ о десятке стран с наибольшим количеством случаев кори за последние 12 месяцев: число случаев - Мадагаскар - 151 032, Украина - 78 708, Филиппины - 49 419, Индия - 36 251, Нигерия - 27 954, Бразилия -18 927, Казахстан - 10 696, ДРК - 9245, Йемен - 9156, Таиланд - 7738.

С ноября 2018 года по октябрь 2019 года появились новые претенденты на первенство по кори. Назову страны: Грузия, Северная Македония, Кыргызстан, Израиль, Босния и Герцеговина, Новая Зеландия. В странах Европейского региона за десять месяцев нынешнего года зарегистрировано 101 280 случаев кори. Это 109 на 1 миллион населения.

А США корь обходит стороной?

Анна Попова: Не обходит. За 10 месяцев 2019-го там зарегистрировано 772 случая кори. То есть два на миллион. В основном пострадали те, кто не был привит.

Даже в США не все считают нужным пройти вакцинацию против кори?

Анна Попова: Почему "даже"? Проблемы вакцинации имеют место во всех странах. И это очень тревожно. Ведь многократно доказана жизненная необходимость ее проведения. Доказана. Но нередко игнорируется. Кстати, и по этой причине увеличивается число завозов коревой инфекции из неблагополучных стран.

То, что вы сказали о завозах, сейчас особенно актуально. Мы в преддверии новогодних праздников. Многие уже обзавелись билетами и турпутевками, в том числе и в страны, где корь распространена. Мы ни в коем случае не рекомендуем отказаться от желанного путешествия, экзотического отдыха. Но настоятельно рекомендуем, почти требуем: пройдите вакцинацию против кори! Не подвергайте себя, своих близких неоправданному, иногда смертельному риску.

Анна Попова: Это относится и к тем, кто приезжает в нашу страну, к тем, кто живет по соседству с нами. Цифры утомляют, но и убеждают. Потому некоторые приведу. За последние десять месяцев в Москве зарегистрировано 74 завоза кори, в Московской области - 25, в Санкт-Петербурге - 15, в Крыму - 9, Краснодарском крае - 7… Перечень можно продолжать и продолжать. В эпидемический процесс включены все возрастные группы. Корь, напомним еще раз, давно перестала быть достоянием детского возраста. Хотя именно дети от нее страдают более других. У них чаще тяжелые осложнения. Но и взрослых она редко обходит последствиями. Снова отмечу: среди всех заболевших 84,3 процента были не привиты против кори. А главная причина - отказы от вакцинации.

Многие годы в нашей стране количество тех, кто сделал прививку против кори - и детей, и взрослых в возрасте 18 - 35 лет, составляет не менее 97 - 98 процентов. Это соответствует нормативам ВОЗ?

Анна Попова: Соответствует. И это важно. Ведь РФ с 2010 года приступила к сертификации страны, свободной от кори. На фоне существенного роста заболеваемостью корью в разных странах мира показатели в России удерживаются на низких значениях. В ходе нынешней прививочной кампании было привито около 1,1 млн человек. В том числе 181,2 тысячи работающих у нас мигрантов. Однако за 10 месяцев 2019 года зарегистрировано 4126 случаев кори. А это в 1,8 раза выше, чем в 2018 году. Заболели 2161 ребенок и 1965 взрослых. За те же десять месяцев на территории 38 субъектов РФ импортировано 213 случаев кори из 39 стран.

Где больше всего этой напасти?

Анна Попова: В Москве, в Московской области, в Дагестане, Астраханской, Ивановской, Рязанской областях, Республике Крым.

Где лечить больного корью?

Анна Попова: Госпитализации, иногда срочной, подлежат дети в возрасте до 1 года. Кроме того, больные с тяжелыми, осложненными формами кори, больные из закрытых по эпидемическим показаниям учреждений. Имеются в виду детские дома, дома ребенка, интернаты и т.д. В остальных случаях корь лечится в домашних условиях. Больному необходимо соблюдать постельный режим в течение всего катарального периода и 2 - 3 дня после снижения температуры. Следует обратить внимание на гигиеническое содержание кожи и слизистых оболочек больного. Специфической терапии кори нет. Неспецифические препараты назначает лечащий врач. Больной нуждается в чистом воздухе и свете. Это способствует очищению помещения от микробов, вызывающих осложнения. Упомянутый вами "чистый керосин" для дезинфекции помещения был уместен. Теперь, конечно, иные средства. Но дезинфекция необходима.

Но уж раз коснулись моих воспоминаний о кори, то… Десятки людей могут почти поголовно заразиться от единственного заболевшего. А собаки?

Анна Попова: Человеческие инфекционные болезни - корь, дифтерия, краснуха, коклюш и многие другие собакам не страшны.

Справка "РГ"

Осложнения кори: слепота, энцефалит, приводящий к отеку головного мозга (происходит в 1 из 1000 случаев), менингиты, полиневриты (в основном у взрослых). А еще инфекции дыхательных путей, пневмония, тяжелая диарея, отит.

Корь у беременных ведет к потере плода. Один ребенок из 300 получает осложнение в виде энцефалопатии.