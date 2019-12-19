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19.12.2019 22:25
Рубрика: Спорт

Удержали Месси

"Барселона" и "Реал" не выявили победителя в "класико"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8045)
В перенесенном матче десятого тура чемпионата Испании встретились два непримиримых соперника - "Барселона" и "Реал". Очередное, 243-е по счету, "класико" завершилось вничью 0:0.
Защитники "Реала" справились с опекой лидера и капитана "Барселоны" Лионеля Месси. Фото: REUTERS Защитники "Реала" справились с опекой лидера и капитана "Барселоны" Лионеля Месси. Фото: REUTERS
Защитники "Реала" справились с опекой лидера и капитана "Барселоны" Лионеля Месси. Фото: REUTERS

С 2002 года в противостоянии этих команд в рамках Примеры зрители непременно видели голы. Были и крупные счета. К примеру, в матче первого круга прошлогоднего сезона "Барселона" разгромила на своем поле "королевский клуб" 5:1.

"Ливерпуль" вышел в финал клубного чемпионата мира

Нынешнее "класико" получилось не столь ярким и зрелищным. Слишком высока была цена ошибки: команды идут вровень и не собираются отступать. Хотя до конца сезона еще достаточно матчей, уже очевидно, что борьба за титул развернется именно между "Барселоной" и "Реалом".

В целом мадридцы выглядели предпочтительнее каталонцев. Они создали больше моментов и даже забили: на 74-й минуте отличился Гарет Бэйл. Но гол валлийца был отменен из-за положения вне игры.

Вообще сложилось впечатление, что ничьей больше довольна была "Барселона", чем "Реал". После матча представители "королевского клуба" пожаловались на судейство. На их взгляд, арбитр Алехандро Эрнандес обязан был назначить два пенальти в ворота хозяев за нарушения правил на Рафаэле Варане. Что интересно, в обоих случаях рефери не воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR), хотя у него была такая возможность.

"Барселона" и "Реал" впервые за 17 лет сыграли 0:0 в матче чемпионата Испании

- Мы пересматривали эпизоды в перерыве. Кажется довольно очевидным, что было два пенальти. Но что бы мы ни говорили, уже ничего нельзя изменить, - отметил капитан "Реала" Серхио Рамос. - VAR существует, чтобы помочь судьям, когда есть сомнения. Почему арбитр не воспользовался сегодня этой системой, я не знаю. В то же время я хотел бы похвалить нашу команду. На "Камп Ноу" всегда приходится тяжело, но мы показали нашу силу.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
Месси принес победу "Барселоне" над "Атлетико"

Что касается турнирной таблицы испанского первенства, то "Барселона" с "Реалом" лидируют после 17 туров. У обеих команд в активе по 36 очков. На выходных каталонцы примут "Алавес" (21 декабря), а мадридцы сыграют на своем поле с "Атлетиком" (22 декабря).

Тем временем определились финалисты клубного чемпионата мира, проходящего в Катаре. В решающем матче турнира 21 декабря встретятся "Фламенго" и "Ливерпуль". Бразильцы в полуфинале обыграли "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии (3:1), а англичане с большим трудом одолели мексиканский "Монтеррей" (2:1) благодаря голам Наби Кейта и Роберто Фирмино.

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