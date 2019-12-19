"Барселона" и "Реал" сыграли вничью 0:0

В перенесенном матче 10-го тура испанского чемпионата на "Камп Ноу" встречались "Барселона" и "Реал". Впервые за восемь лет игра этих команд завершилась вничью 0:0.

По традиции, "класико" ждали с нетерпением. Здесь и извечная борьба этих клубов, и положение в турнирной таблице. После 16 туров "Барселона" с "Реалом" шли вровень, набрав по 35 очков. Так что победа в очном противостоянии позволила бы кому-то из этой пары стать единоличным лидером.

Надо отметить, что в целом матч прошел под диктовку гостей. Возможно, на хозяев негативным образом повлияла ситуация с Серхио Бускетсом. Один из лидеров "сине-гранатовых" был исключен из стартового состава буквально за полчаса до начала встречи. Почему так произошло - пока загадка.

В первом тайме команды создали по одному явному голевому моменту. Оба раза защитники выносили мяч из пустых ворот. Сначала Жерар Пике спас "Барселону" после удара Каземиро, а затем Серхио Рамос отреагировал на удар Лионеля Месси.

Во второй половине чуть активнее были "сине-гранатовые". Хороший шанс отличиться был у Месси, но аргентинец не успел затолкнуть мяч в пустые ворота. На 74-й минуте арбитр отменил гол Гарета Бэйла из-за положения вне игры. Это был последний опасный момент в этом матче.

Добавим, что в турнирной таблице ближе всех к "Барселоне" и "Реалу" находится "Севилья, в активе которой 31 очко. В следующем туре мадридский клуб примет "Атлетик", а каталонцы сыграют на своем поле с "Алавесом".