В баскетбольной Евролиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. Московский ЦСКА в среду на своей площадке разгромил "Црвену Звезду" (100:74), а уже в пятницу в гостях сыграет с лидером "регулярки" стамбульским "Анадолу".

Коста Куфос провел 11 сезонов в НБА перед переходом в ЦСКА. Фото: Михаил Синицын

Одним из ресурсов для усиления, который ЦСКА еще не удалось задействовать в полной мере, остается греческий центровой Коста Куфос. Переход грека, отыгравшего 11 сезонов в НБА, в стан армейцев стал одним из главных трансферов межсезонья. Но пока новичок не показал всех своих возможностей. В интервью "РГ" Коста объяснил почему.

Коста, как проходит ваша адаптация в клубе?

Коста Куфос: Период адаптации немного затянулся. Я все еще пытаюсь попасть в ритм, найти свою игру. Рано или поздно это должно произойти. Но самое главное, что становится лучше игра команды. Думаю, вместе с ней на новый уровень выйду и я.

Зачем вообще после 11 сезонов в НБА, прожив всю жизнь в Соединенных Штатах, вы решили переехать в Европу?

Коста Куфос: Мне захотелось сменить обстановку. ЦСКА оказался подходящим вариантом, потому что у этого клуба есть победные традиции.

Многие думали, что вот вы придете и многие проблемы ЦСКА с большими игроками решатся сами собой...

Коста Куфос: Начало получилось непростым, но я не пытаюсь искать извинений. Знаю, на что способен, и с нетерпением жду, когда смогу это все показать. Но, как я уже говорил, главное, чтобы совершенствовалась вся команда.

От человека, который провел столько времени в НБА, ждут как минимум того, что он станет звездой Евролиги. Чувствовали в связи с этим давление?

Коста Куфос: Нет никакого давления. Это же баскетбол - дело, которое я люблю больше всего. Думаю, я еще сумею порадовать болельщиков.

Коста Куфос: Верю, что Мозгов еще вернется на прежний уровень

Кто, на ваш взгляд, самый сильный центровой на данный момент в Европе?

Коста Куфос: Хм, даже не знаю. Кайл Хайнс очень хорош. Можно я его назову? Все-таки он мой одноклубник (смеется).

Что вы знали о России, прежде чем сюда приехать?

Коста Куфос: Конечно, как и все, я знал, как выглядит Красная площадь, Собор Василия Блаженного. Я знал, что русские и греки одной веры.

Жизнь здесь сильно отличается от того, что было в Штатах?

Коста Куфос: Каждая страна уникальна. И Россия в том числе. В США тоже достаточно позитивных вещей. Но сейчас я в России. Буду стараться вникнуть в культуру вашей страны, выучить ваш язык. Пока находиться здесь это потрясающий опыт, я вам скажу.

В НБА вам пришлось поиграть с двумя россиянами. В "Юте" вашим одноклубником был Андрей Кириленко, в "Денвере" - Тимофей Мозгов...

Коста Куфос: Оба отличные партнеры по команде. Помню, как восхищался Кириленко. Я-то тогда был новичком в лиге. А с Тимой мы были друзьями. Остались только классные воспоминания.

Наверняка, можете вспомнить какие-нибудь смешные истории с Мозговым?

Коста Куфос: Ну он научил меня нескольким ругательным словам на русском языке (смеется). Не, Тимофей - очень хороший парень.

Встречались с ним после перехода в ЦСКА?

Коста Куфос: Конечно, поужинали с ним вместе.

Мозгов все еще восстанавливается после травмы. Как считаете, сможет ли он вернуться на свой уровень и снова попробовать свои силы в НБА?

Коста Куфос: Я верю в него. Он большой, крепкий парень. Очень трудолюбивый. И талантливый. Так что, да, я в него верю.

Для себя североамериканскую страницу уже закрыли?

Коста Куфос: Не закрываю для себя ни один вариант развития событий. Но сейчас я игрок ЦСКА, хотелось бы сосредоточиться на этом.

Еврокубок

Краснодарский "Локомотив-Кубань" впервые в своей истории не смог пробиться в Топ-16 Еврокубка. В решающем, десятом туре группового этапа турнира "железнодорожники" в гостях уступили турецкому "Тофашу" - 90:92 (28:26, 15:22, 19:15, 28:29).

Отметим, что за девять секунд до конца четвертой четверти при счете 90:92 игрок хозяев Мустафа дважды промахнулся с линии штрафных. Но внятной финальной атаки у "Локо" не получилось.

Таким образом, одержав всего четыре победы в десяти встречах, "Локомотив-Кубань" занял пятое место в группе "В". А в Топ-16 Еврокубка вышли первые четыре команды - "Венеция" (Италия), "Партизан" (Сербия), "Тофаш" (Турция) и "Ритас" (Литва).