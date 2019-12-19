Одним из ресурсов для усиления, который ЦСКА еще не удалось задействовать в полной мере, остается греческий центровой Коста Куфос. Переход грека, отыгравшего 11 сезонов в НБА, в стан армейцев стал одним из главных трансферов межсезонья. Но пока новичок не показал всех своих возможностей. В интервью "РГ" Коста объяснил почему.
Коста, как проходит ваша адаптация в клубе?
Коста Куфос: Период адаптации немного затянулся. Я все еще пытаюсь попасть в ритм, найти свою игру. Рано или поздно это должно произойти. Но самое главное, что становится лучше игра команды. Думаю, вместе с ней на новый уровень выйду и я.
Зачем вообще после 11 сезонов в НБА, прожив всю жизнь в Соединенных Штатах, вы решили переехать в Европу?
Коста Куфос: Мне захотелось сменить обстановку. ЦСКА оказался подходящим вариантом, потому что у этого клуба есть победные традиции.
Многие думали, что вот вы придете и многие проблемы ЦСКА с большими игроками решатся сами собой...
Коста Куфос: Начало получилось непростым, но я не пытаюсь искать извинений. Знаю, на что способен, и с нетерпением жду, когда смогу это все показать. Но, как я уже говорил, главное, чтобы совершенствовалась вся команда.
От человека, который провел столько времени в НБА, ждут как минимум того, что он станет звездой Евролиги. Чувствовали в связи с этим давление?
Коста Куфос: Нет никакого давления. Это же баскетбол - дело, которое я люблю больше всего. Думаю, я еще сумею порадовать болельщиков.
Кто, на ваш взгляд, самый сильный центровой на данный момент в Европе?
Коста Куфос: Хм, даже не знаю. Кайл Хайнс очень хорош. Можно я его назову? Все-таки он мой одноклубник (смеется).
Что вы знали о России, прежде чем сюда приехать?
Коста Куфос: Конечно, как и все, я знал, как выглядит Красная площадь, Собор Василия Блаженного. Я знал, что русские и греки одной веры.
Жизнь здесь сильно отличается от того, что было в Штатах?
Коста Куфос: Каждая страна уникальна. И Россия в том числе. В США тоже достаточно позитивных вещей. Но сейчас я в России. Буду стараться вникнуть в культуру вашей страны, выучить ваш язык. Пока находиться здесь это потрясающий опыт, я вам скажу.
В НБА вам пришлось поиграть с двумя россиянами. В "Юте" вашим одноклубником был Андрей Кириленко, в "Денвере" - Тимофей Мозгов...
Коста Куфос: Оба отличные партнеры по команде. Помню, как восхищался Кириленко. Я-то тогда был новичком в лиге. А с Тимой мы были друзьями. Остались только классные воспоминания.
Наверняка, можете вспомнить какие-нибудь смешные истории с Мозговым?
Коста Куфос: Ну он научил меня нескольким ругательным словам на русском языке (смеется). Не, Тимофей - очень хороший парень.
Встречались с ним после перехода в ЦСКА?
Коста Куфос: Конечно, поужинали с ним вместе.
Мозгов все еще восстанавливается после травмы. Как считаете, сможет ли он вернуться на свой уровень и снова попробовать свои силы в НБА?
Коста Куфос: Я верю в него. Он большой, крепкий парень. Очень трудолюбивый. И талантливый. Так что, да, я в него верю.
Для себя североамериканскую страницу уже закрыли?
Коста Куфос: Не закрываю для себя ни один вариант развития событий. Но сейчас я игрок ЦСКА, хотелось бы сосредоточиться на этом.
Краснодарский "Локомотив-Кубань" впервые в своей истории не смог пробиться в Топ-16 Еврокубка. В решающем, десятом туре группового этапа турнира "железнодорожники" в гостях уступили турецкому "Тофашу" - 90:92 (28:26, 15:22, 19:15, 28:29).
Отметим, что за девять секунд до конца четвертой четверти при счете 90:92 игрок хозяев Мустафа дважды промахнулся с линии штрафных. Но внятной финальной атаки у "Локо" не получилось.
Таким образом, одержав всего четыре победы в десяти встречах, "Локомотив-Кубань" занял пятое место в группе "В". А в Топ-16 Еврокубка вышли первые четыре команды - "Венеция" (Италия), "Партизан" (Сербия), "Тофаш" (Турция) и "Ритас" (Литва).