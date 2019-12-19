Казанский УНИКС пробился в Топ-16 второго по значимости на континенте клубного турнира - Еврокубка. Причем баскетболисты из столицы Татарстана финишировали в своей группе предварительного этапа на первом месте, хотя перед последним туром существовала вполне осязаемая угроза того, что наша команда досрочно завершит борьбу за трофей.

Перед заключительными играми группы С сразу у четырех команд, в том числе и у казанцев, было по пять побед. И на один выигрыш от них отставал "Нантерр", находившийся уже вне зоны выхода в Топ-16. УНИКСу облегчило жизнь гостевое поражение французского клуба от итальянской "Брешиа". На следующий день, уже в статусе обладателя путевки во второй этап, российский клуб на своей площадке взял верх над турецкой "Дарюшшафакой" (71:68), а находившийся до этого в компании лидеров испанский "Ховентут" неожиданно крупно (81:103) уступил словенской "Олимпии", уже не имевшей никаких шансов на дальнейшее выступление.

Вот и получилось, что в итоговой таблице впереди с шестью победами в десяти проведенных матчах оказались УНИКС и "Брешиа", но по результатам личных встреч (75:84 в гостях и 77:63 дома) выше стоит наша команда.

- В группе С мы добились ряда побед в очень сложных матчах, как сегодня, но и потерпели несколько крупных поражений. Впечатления остались поэтому не очень хорошие, однако мы все же заняли первое место, - сказал греческий наставник УНИКСа Димитрис Прифтис. - Предстоит извлечь уроки из плохого и прогрессировать дальше. Что касается последнего матча с "Дарюшшафакой", то мы были достаточно эффективны в защите, в нужный момент увеличили темп игры и потому смогли добиться своего.

Состав групп второго этапа определялся не жеребьевкой, а по заранее составленной схеме. В каждой новообразованной четверке собрались участники, занявшие в своих квартетах разные места. УНИКСу за одну из двух путевок в четвертьфинал придется сразиться с турецким "Галатасараем" из Стамбула, французским "Монако" и вильнюсским "Летувос Ритас". Это группа под литерой G. Вот состав остальных: Е - "Виртус" (Италия), "Партизан" (Сербия), "Дарюшшафака" (Турция), "Тренто" (Италия); F - "Ольденбург" (Германия), итальянские "Венеция" и "Брешиа", "Прометеас" (Греция); Н - испанские "Уникаха", "Ховентут" и "Андорра", турецкий "Тофаш".

Именно с последней из упомянутых команд встречался в решающем для себя матче предварительной стадии краснодарский "Локомотив-Кубань", который совсем недавно принял бывший главный тренер сборной России Евгений Пашутин. Железнодорожникам нужна была только победа, и они едва не вырвали ее в на гостевой арене в Бурсе при шести с лишним тысячах шумных болельщиков "Тофаша".

На втором этапе Еврокубка соперниками УНИКСа будут "Галатасарай" (Турция), "Монако" (Франция) и "Летувос Ритас" (Литва). В плей-офф выйдут два клуба

Заслуживает большого уважения то, как "Локо" отчаянно бился в концовке встречи. За одну минуту и 50 секунд до сирены об окончании основного времени матча кубанцы уступали с разницей в 11 очков - 76:87. Казалось бы, это приговор. Однако гости едва не совершили нечто нереальное. Попадания Миндаугаса Кузминскаса, Сэма Деккера и точный трехочковый бросок Джонни О Брайанта позволили сократить отставание до шести очков, но времени оставалось катастрофически мало, к тому же Девин Уильямс из "Тофаша" за 48 секунд до конца забил один из двух штрафных - 90:83. Тем не менее дальше Дмитрий Кулагин забросил мяч с фолом (три очка в одной атаке), поразил кольцо все тот же О Брайант - 88:90, и еще играть 23 секунды. События развивались с калейдоскопической быстротой. На штрафные Тарика Филлипа сразу ответил Кулагин, а затем форвард "Тофаша" Мухаймин Мустафа два раза подряд промахнулся с линии после фола Кузминскаса. Мяч после второго броска подобрал Деккер, и у "Локо" оставалось девять секунд, чтобы перевести матч в овертайм. Увы, не получилось...

- Мы не показали ту эффективность в атаке, на которую способны, но тем не менее продемонстрировали характер и дважды сумели догнать соперника. В последней атаке получили возможность для броска, но был не наш день, - констатировал рулевой "Локо" Евгений Пашутин.

В регулярном чемпионате Евролиги, где еще очень и очень далеко до развязки, ЦСКА в 14-м туре дома разгромил сербский "Партизан" (100:74), "Химки" на выезде в дополнительное время проиграли греческому "Олимпиакосу" (98:109 ОТ). На этой неделе по календарю сдвоенные туры, сегодня подмосковная команда в Мытищах принимает литовский "Жальгирис", столичные армейцы отправились в Стамбул на встречу с единоличным лидером Евролиги "Эфесом". Пока и "красно-синие", и химчане находятся в зоне попадания в плей-офф, то есть в сильнейшей восьмерке. А вот дебютант соревнований питерский "Зенит" занимает последнее, 18-е место. Вчера поздно вечером по московскому времени команда с берегов Невы встречалась в Турции с "Фенербахче". Результат стал известен уже после подписания этого номера "РГ".

Где будем смотреть

20 декабря, пятница, "Матч ТВ"

19.30. "Химки" - "Жальгирис" (Каунас, Литва). Евролига. Прямая трансляция (с получасовым превью).

20.25. "Анадолу Эфес" (Стамбул, Турция) - ЦСКА. Евролига. Прямая трансляция.

22 декабря, воскресенье, "Матч! Страна"

15.55. "Динамо" (Курск) - УГМК (Екатеринбург). Женщины. Кубок России.

Финал (из одного матча). Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

14.55. БК "Нижний Новгород" - "Енисей" (Красноярск). Единая лига. Прямая трансляция.