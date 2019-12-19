В этом году за коррупционные преступления в армии осудили более 200 человек. Военные прокуроры выявили в подчиненных минобороны структурах свыше двух тысяч таких правонарушений.

Такая статистика прозвучала на координационном совещании руководителей правоохранительных органов в силовых ведомствах РФ. Там обсуждали не только итоги года, но и пути совершенствования совместной работы по предупреждению и пресечению преступлений, связанных с взятками, вымогательством, в том числе незаконным изъятием денег у военнослужащих.

О том, что с подобной практикой у силовиков правоохранители сталкиваются достаточно часто, можно судить по следующим цифрам. По материалам прокурорских проверок, начиная с января, возбудили 462 уголовных дела. Свыше трехсот должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Увы, но работа по предупреждению преступности среди военнослужащих не приносит ожидаемых результатов. Главный военный прокурор Валерий Петров откровенно признал: "Несмотря на принимаемые совместные усилия правоохранительных органов и командования по профилактике названных правонарушений, криминогенная ситуация остается напряженной".

Петров назвал причины подобного положения дел. Они связаны с недостатками в процессуальной деятельности командования по выявлению и пресечению правонарушений, а также с ослаблением контроля за работой антикоррупционных комиссий.