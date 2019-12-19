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Рубрика: Экономика

Скачки на рисках

Цены на нефть впали в зависимость от новостей
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8045)
Колебания цен на нефть все чаще оказываются вызваны не экономическими факторами, а политическими новостями, надеждами или опасениями игроков рынка, а иногда и просто информационными спекуляциями. Последние нередко стали использовать как инструмент давления на рынок, для корректировок стоимости черного золота в нужном для себя направлении.

Ярким примером этого служит Twitter президента США Дональда Трампа. В период, когда нефть стоила около 80 долларов за баррель, каждая его запись в этой социальной сети снижала котировки на 1-2 доллара, а иногда и больше.

Фото: Виталий Грабар/ТАСС
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Сейчас только на надеждах заключения торговой сделки США и Китая котировки барреля поднялись за несколько дней почти на 5% - эффект сопоставимый с новостью о решении ОПЕК+ дополнительно сократить добычу на 300 тысяч баррелей в день.

В обоих случаях события еще не произошли, а рынок среагировал. В долгосрочной перспективе, глобально, на рынок окажет влияние сокращение добычи лишь с начала 2020 года, когда с него будет убрана оговоренная часть нефти для роста спроса. Но резкие скачки котировок к этому процессу уже не будут иметь никакого отношения.

"Сегодня доля фактических поставок по фьючерсным контрактам на маркерные нефтяные сорта, лежащие в основе ценообразования, не превышает 3%, - пояснил директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. - И такая ситуация приводит к тому, что инвесторы обращают внимание не только на фундаментальные факторы (важнейшим из них является оценка баланса между спросом и предложением, которая находит отражение в динамике коммерческих запасов), но и на общерыночную конъюнктуру".

Колебания цен на нефть в интервале нескольких недель носят спекулятивный характер

Еженедельные отчеты минэнерго США о коммерческих запасах нефти в стране всякий раз разворачивают котировки барреля вверх или вниз в зависимости от данных статистики. При этом серьезное падение добычи в Венесуэле - самой богатой стране по запасам черного золота, более чем на 1 млн баррелей в сутки, такого эффекта не имело.

"Объемы добычи, переработки, реализации нефти и нефтепродуктов, равно как и объемы их потребления на краткосрочном горизонте стабильны и не оказывают ощутимого влияния на цены. Наблюдаемые на интервале нескольких недель колебания носят исключительно спекулятивный характер", - подчеркнула руководитель проектного офиса по работе с ключевыми клиентами и рынками "Делойт", СНГ Камилла Жалилова.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Торговое перемирие США и Китая, данные о запасах, изменения в руководстве ведущих добывающих компаний и даже не подтверждаемые официально слухи - все эти инфоповоды не оказывают практически никакого влияния на объемы производства и потребления нефти и нефтепродуктов, но регулируют так называемую "финансовую стоимость" нефти, дестабилизируя реальный сектор, отметила Жалилова.

В некоторой степени заложниками такой ситуации стали участники соглашения ОПЕК+, которые тоже оказались вынуждены играть по новым правилам, подогревая новостной фон.

"Решения ОПЕК+ в сложившейся парадигме видятся не только и не столько средством, регулирующим соотношение реальных спроса и предложения, а мощнейшим инструментом, формирующим информационный фон и задающим соответствующие тренды на рынке", - подчеркнула Камилла Жалилова.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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