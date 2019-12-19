Был такой фильм, "Черное Рождество", 1974 года, Боб Кларк снял. Столп жанра слэшера, классика на века. Про то, как маньяк пробрался в женское студенческое общежитие и давай всячески девушек стращать и истреблять. Влиятельнейшее, изобретательное (с планами от первого лица этого маньяка, например) кино. Однако, в отличие от тех же "Техасской резни бензопилой" и "Хэллоуина", не обзаведшееся сиквелами-наследниками и оттого несколько подзабытое.

Впервые его реанимировали в 2006-м. Тот перезапуск был в меру чудовищен, зато там была Мэри Элизабет Уинстед. Проект нового перезапуска взял под крыло сам Джейсон Блум - глава компании своего имени Blumhouse, властелин современных хорроров. И вот он уже чудовищен сверх меры.

Нетрудно предугадать, куда должен был повернуть вектор ремейка "Черного Рождества". Достаточно взглянуть на календарь. 2019 год, эпоха "миту", все дела. В общем, да, это один из таких фильмов.

Компания не разлей вода подружек-студенток готовится к приближающимся зимним праздникам и отмечает вовсю окончание семестра. В соответствующем антураже снеговиков и гирлянд. И в удушающей атмосфере мужского шовинизма. Против которого отчаянно борется. В частности, собирая петиции за отстранение от работы преподавателя классической литературы, чья программа классической литературы вопиюще игнорирует стандарты инклюзивности и не включает творчество литераторов-геев.

Главная героиня какое-то время назад стала жертвой изнасилования со стороны одного из сокурсников, но никто ей тогда не поверил. На капустнике она вместе с подружками исполняет песенку игривого характера об этом, после чего ей начинают поступать жуткие сообщения с угрозами. Параллельно начинают пропадать соседки по общежитию. Наконец, когда обстановка становится уже совсем зловещей и неприятной, в общежитие приходят убийцы в масках и черных мантиях с капюшонами. И принимаются орудовать луками.

Пока все, кажется, не так уж плохо. По крайней мере, данный замысел - интерпретация классического слэшера, актуализированная согласно постулатам "миту"-идеологии, - при определенном разумном подходе вполне перспективен. Злые мужики в масках нападают из темноты, далее следует череда гибелей от стрел (выбор инструмента не самый удачный, учитывая замкнутость пространства, ну да ладно), затем оставшиеся в живых собирают волю в кулак и дают сволочам отпор. Если все как надо обставить саспенсом и подать горячим в кровавой подливе, сойдет.

Но авторка Софи Такал избирает иной путь, который уводит нас от более-менее ординарного слэшера в очень странные дебри. Ей недостаточно того, что злые мужики - просто злые, потому что мужики и шовинисты. Она пытается докопаться до сути. И докапывается. Находит причину. И причина эта, как бы сказать… Короче, слушайте.

На самом деле все парни-студенты (за исключением одного хорошего чернокожего) и упомянутый выше преподаватель состоят в оккультно-патриархальной секте. И во всем виноват злой дух основателя вуза. Заключенный в мироточащий черной смолой бюст. Злой дух вселяется в парней, тем самым превращая их в альфа-самцов. Чтобы те после выпуска заняли высокие посты и установили во всем мире власть патриархата. Ну не чудо ли, скажите, пожалуйста?

И вот как к вышеизложенному относиться - большой вопрос. Это можно было бы принять за иронию - как у Джордана Пила, который также под эгидой Blumhouse выпускает свои остросоциальные и немало экстравагантные опусы, - если бы не старательно выдерживаемый серьезный тон. Ведь нет ничего серьезнее злого духа, превращающего юношей в альфа-самцов. И с тем же серьезным тоном проговаривается диалог, емко описывающий весь публичный феминистический дискурс, такого примерно содержания: "- Мы спели веселую песенку об изнасилованиях, чтобы всех девушек подбодрить! - Никого мы не подбодрили, мы только всех бесим".

Было бы смешно, не будь "Черное Рождество" таким занудным и - не считая фееричной, с позволения сказать, метафоры злого духа - невзрачным. Что отчасти обусловлено возрастным рейтингом PG-13, который еще простителен мистическим хоррорам, но слэшеру решительно противопоказан. Все-таки на слэшеры люди ходят (пока) не лекции про феминизм слушать о том, какие все мужики козлы. А вместо того, за чем люди ходят на слэшеры, в "Черном Рождестве" - одно суматошное мельтешение впотьмах. И опять лучше всего тут подходит та же цитата из самого фильма: "Черное Рождество" только бесит.

1.5