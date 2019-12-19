Число убийств детей родителями в России выросло на 50 процентов

В России с 2015 года на 50 процентов увеличилось число убийств детей родителями. Об этом сообщил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Станислав Колесник.

"Если статистику посмотреть, число совершенных преступлений в отношении детей родителями увеличивается за последние четыре года на 92 процента. В том числе на 50 процентов увеличилось количество убийств", - цитирует Колесника РИА Новости. Об этом он заявил на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Почти также (на 48 процентов) выросло число истязаний детей. Поэтому не удивительно, что с января по июнь этого года правоохранители возбудили тысячу уголовных дел в отношении так называемых пап и мам за жестокое обращение со своими детьми.