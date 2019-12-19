Что ждет Америку после импичмента Дональда Трампа

Перед голосованием состоялись многочасовые дебаты, во время которых конгрессмены-демократы один за другим нудно повторяли мантры про то, что Трамп не имеет права ставить себя выше закона, а их коллеги республиканцы столь же однообразно называли происходящее "охотой на ведьм". Исход голосования был предсказуем с точностью до пары голосов, оба пункта обвинения были утверждены.

Столь же предсказуемым выглядело и дальнейшее развитие событий. Сформулированные против Трампа обвинения должны были уйти в Сенат, где его сторонники имеют большинство и без труда оправдали бы президента уже до конца следующего месяца. Никакого массового перехода союзников Трампа на сторону демократов не ожидалось, поскольку президент пользуется широкой поддержкой (85-90 процентов) электората Республиканской партии, а потому голосование против него может стоить политической карьеры для сенаторов-республиканцев.

Правда, демократы в последний момент все же нашли очередную бюрократическую лазейку, чтобы удержать тонущую интригу на плаву. Уж слишком много и они, и поддерживающая их либеральная пресса вложили в этот импичмент, чтобы допустить его скоропостижную кончину в Сенате. Дело в том, что хотя обвинения против Трампа одобрены, для их передачи на суд в Сенат требуется отдельная резолюция. Предполагалось, что в среду проголосуют и по ней, но спикер нижней палаты Нэнси Пелоси вдруг объявила, что придержит ее до тех пор, пока не будет четко "представлять, каким будет процесс в верхней палате". Она дала понять, что, по мнению демократов, честного суда в Сенате, который контролируют союзники Трампа, ждать не следует. Этими действиями демократы пытаются навязать свою волю верхней палате, а именно заставить сенаторов вызвать и заслушать дополнительных свидетелей, которые ранее отказались давать показания. Среди них, например, бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Ранее глава республиканской фракции в Сенате Митч Макконелл намекал, что будет координировать процесс с Белым домом и намерен провести его максимально быстро, без вызова новых свидетелей. Макконелл пояснил, что собирать улики и формулировать обвинения - это конституционная обязанность Палаты представителей, а сенаторы должен выслушать доказательную базу и сделать выводы.

Четверг был последним рабочим днем для конгрессменов, которые ушли на праздничные каникулы и вернутся в Вашингтон только 7 января. Впрочем, временных рамок для передачи обвинений в Сенат нет, поэтому демократы могут тянуть бесконечно долго, таким образом лишая Трампа возможности получить оправдание.

На первый взгляд смысл в этом есть, но на самом деле это не поменяет ни сути процесса, ни его финала. Ведь по большому счету мнение американцев об обвинениях против Трампа уже сложилось, поэтому затягивание импичмента и отсутствие предсказуемого оправдания в Сенате едва ли сильно поменяет предпочтения избирателей на ноябрьских выборах.

Когда бы ни завершился импичмент, весь будущий год американцам предстоит слушать новые вариации старых аргументов от двух противоборствующих лагерей. Трамп, который как немногие умеет сосредоточить на себе внимание прессы, в среду устроил собственное шоу в пику голосованию в Палате представителей. Он отправился на митинг в штат Мичиган, где обрисовал свою стратегию на 2020 год: выставить оппонентов политическими манипуляторами и мобилизовать своих сторонников. Трамп назвал противников "бездельниками", которые "выражают глубокую ненависть к американским избирателям", совершая "политическое самоубийство". "Вы видели мои рейтинги за последние несколько недель? Это безумие!", - негодовал он.

Так почему же демократы продолжают за цепляться за заведомо провальный импичмент? Отчасти ответ явно мелькает в заголовках либеральной прессы, сделанных словно под копирку. Центральная статья на сайте The Washington Post гласит: "Голосование по двум пунктам поставило несмываемое пятно на президентстве Трампа". А вот заголовок ведущего либерального журнала The Atlantic: "Пятно импичмента Трампа будет вечным".

В каком-то смысле это так. С формальной точки зрения Трамп лишь третий в истории глава Белого дома, подвергшийся импичменту, и тут уж не вычеркнешь: в учебниках истории он будет фигурировать в этом качестве. Это, конечно, неприятный удар по изрядному самолюбию Трампа, который, если верить слухам, в частных беседах рассказывал, что это не то наследие, которое ему хотелось бы оставить.

Но это момент эмоциональный, а противники Трампа вкладывают в свои заголовки более практический смысл, намекая, что якобы запятнанная репутация помешает переизбранию главы Белого дома на второй срок в ноябре. Откровенно говоря, ради этого импичмент и затевался, ведь шансы на его доведение до конца изначально выглядели сомнительными. Такими заголовками симпатизирующие демократам журналисты убеждают себя и публику, что эта ставка была выигрышной.

Так ли это, покажет время. Но если судить по реалиям, то противников Трампа может ждать очередное разочарование. Демократам никак не удается понять, что во времена, когда у американского общества накопилась усталость от традиционной элиты и на первом месте стоит запрос на перемены, стандартные политические схемы могут давать осечки. Ведь комментариев, в которых Трампу предрекали политическую кончину, называли очередные его высказывания или сплетни о нем то "последними каплями", то "несмываемым пятном", хватило бы на внушительную библиотеку. Усилиями либеральной прессы Трамп покрыт "несмываемыми пятнами" в несколько слоев, что называется, клеймо ставить некуда. Но то, что, вероятно, погубило бы карьеру любого другого политика, уже не раз и не два сходило Трампу с рук, и не помешало ему выиграть выборы в 2016 году.

Если вернуться со страниц либеральной прессы в реальность, то получится вот что. Согласно опросу SSRS для телеканала CNN, 48 процентов граждан считают, что собранных доказательств достаточно для импичмента, а 47 процентов придерживаются противоположного мнения. Из этих цифр видно, что примерно половина американцев вообще не считает Трампа виновным, а те, кто считают импичмент "несмываемым пятном", были его противниками и до этого.

По данным статистического агрегатора Five Thirty Eight, в самом начале поддержка импичмента была выше, чем в конце процесса. А значит, процесс не оправдал ожиданий.

Как признает USA Today на основе последних опросов, процесс против Трампа "не нанес ущерба его электоральной базе". Его рейтинг за прошедший месяц слушаний, где вызванные демократами свидетели публично обличали главу государства, практически не изменился и даже немного подрос до 42 процентов.

Поэтому слова главы Белого дома о том, что импичмент лишь поможет ему переизбраться, не выглядят такой уж бравадой. Кстати победа на выборах помогла бы Трампу "затереть" пятно, поскольку в этом случае он стал бы первым в истории президентом США, который подвергся импичменту, но был переизбран на второй срок.