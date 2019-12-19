Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 443-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 5 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 9, 13, 40, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1075, 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5574; 2006, N 1, ст. 4, 10; N 2, ст. 172; N 6, ст. 636; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 45, ст. 4634, 4641; N 50, ст. 5279, 5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008, 4015; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251, 2259; N 30, ст. 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759; N 26, ст. 3120, 3122; N 29, ст. 3597, 3642; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5711, 5724; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2790; N 25, ст. 3070; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4198, 4206, 4207, 4208; N 41, ст. 5192; N 46, ст. 5918; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 10, 23, 54; N 7, ст. 901; N 15, ст. 2039; N 17, ст. 2310; N 19, ст. 2714, 2715; N 23, ст. 3260; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4290, 4298; N 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 46, ст. 6406; N 47, ст. 6602; N 48, ст. 6728, 6730; N 49, ст. 7025, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 19, ст. 2278, 2281; N 24, ст. 3069, 3082; N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4322, 4330; N 41, ст. 5523; N 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, N 8, ст. 718; N 14, ст. 1651, 1666; N 19, ст. 2323, 2325; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477; N 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; N 44, ст. 5624, 5643, 5644; N 48, ст. 6161, 6163, 6165; N 49, ст. 6327, 6341, 6343, 6344; N 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; N 52, ст. 6961, 6980, 6986, 6994, 7002; 2014, N 6, ст. 557, 559, 566; N 11, ст. 1092, 1096; N 14, ст. 1562; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; N 23, ст. 2927; N 26, ст. 3366, 3379; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6643, 6651, 6654; N 52, ст. 7541, 7545, 7548, 7550, 7557; 2015, N 1, ст. 29, 35, 67, 74, 83, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 13, ст. 1811; N 18, ст. 2614, 2620; N 21, ст. 2981; N 24, ст. 3370; N 27, ст. 3945, 3950; N 29, ст. 4354, 4359, 4374, 4376, 4391; N 41, ст. 5629, 5637; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6205, 6208; N 48, ст. 6706, 6710, 6716; N 51, ст. 7249, 7250; 2016, N 1, ст. 11, 28, 59, 63, 79, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1490, 1491, 1493; N 18, ст. 2514; N 23, ст. 3285; N 26, ст. 3871, 3876, 3877, 3884, 3887, 3891; N 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4226, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; N 28, ст. 4558; N 50, ст. 6975; N 52, ст. 7489; 2017, N 1, ст. 12, 31, 47, 51; N 7, ст. 1030, 1032; N 9, ст. 1278; N 11, ст. 1535; N 15, ст. 2140; N 17, ст. 2456, 2457; N 18, ст. 2664; N 22, ст. 3069; N 23, ст. 3227; N 24, ст. 3487; N 27, ст. 3947; N 30, ст. 4455; N 31, ст. 4738, 4755, 4812, 4814, 4815, 4816, 4827, 4828; N 47, ст. 6844, 6851; N 49, ст. 7308; N 50, ст. 7562; N 52, ст. 7919, 7937; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35, 48; N 7, ст. 973; N 11, ст. 1577; N 18, ст. 2562; N 27, ст. 3938; N 30, ст. 4555; N 31, ст. 4824, 4825, 4826, 4828, 4851; N 32, ст. 5091; N 41, ст. 6187; N 42, ст. 6378; N 45, ст. 6832, 6843; N 47, ст. 7125, 7128; N 53, ст. 8436, 8447, 8496; 2019, N 6, ст. 465; N 10, ст. 893; N 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; N 16, ст. 1819, 1820, 1821; N 18, ст. 2220; N 22, ст. 2669, 2670; N 23, ст. 2919; N 25, ст. 3161; N 27, ст. 3536; N 29, ст. 3847; N 30, ст. 4117, 4119, 4120, 4121, 4125, 4131; N 42, ст. 5803; N 44, ст. 6178, 6182; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2 декабря 2019 года, N 0001201912020045) следующие изменения:

1) абзац первый части 1 статьи 3.5 после слов "частью 64 статьи 15.25" дополнить словами ", частью 1 статьи 19.341", после слов "частью 3 статьи 19.27," дополнить словами "частью 2 статьи 19.341,", после слов "частью 3 статьи 19.21," дополнить словами "частью 3 статьи 19.341,", после слов "частями 2 и 3 статьи 19.21," дополнить словами "частью 2 статьи 19.341,", после слов "частью 2 статьи 14.57," дополнить словами "частью 3 статьи 19.341,", после слов "частью 3 статьи 14.51, частью 4 статьи 14.57" дополнить словами ", частью 3 статьи 19.341";

2) дополнить статьей 19.341 следующего содержания:

"Статья 19.341. Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента

1. Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или)учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента, либо неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, установленных законодательством Российской Федерации требований в связи с признанием выполняющим функции иностранного агента -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере десяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - ста тысяч рублей; на юридических лиц - одного миллиона рублей.

3. Грубое нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - пяти миллионов рублей.

Примечания:

1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, иностранные структуры без образования юридического лица, признанные иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, несут административную ответственность как юридические лица.

2. Под грубым нарушением в части 3 настоящей статьи понимается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение предусмотренного Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации" порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, совершенное самим иностранным средством массовой информации или учрежденным им российским юридическим лицом, их должностными лицами, сотрудниками или представителями, либо неоднократное неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, установленных законодательством Российской Федерации требований в связи с признанием выполняющим функции иностранного агента.";

3) часть 1 статьи 23.1 после цифр "19.34," дополнить цифрами "19.341,";

4) в части 2 статьи 28.3:

а) пункт 4 после слов "частью 1 статьи 19.34," дополнить словами "статьей 19.341 (в пределах своих полномочий),";

б) пункт 58 после слов "частью 2 статьи 19.34" дополнить словами ", статьей 19.341".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин