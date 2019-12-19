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19.12.2019 07:49
Рубрика: В мире

Депутаты Рады устроили потасовку на заседании аграрного комитета

В ночь с 18 на 19 декабря депутаты Верховной рады заблокировали работу аграрного комитета, а затем произошла стычка между представителями президентской партии "Слуга народа" и оппозиционерами.

Фото: iStock
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Комитет, который возглавляет депутат от "Слуги народа" Николай Сольский, рассматривал многочисленные поправки об обороте рынка сельскохозяйственных земель, пишет ТАСС. Оппозиционеры выступили против того, чтобы поправки рассматривались так быстро - на каждую выделялось 30 секунд. Кроме того, по их мнению, голосование проходило неправильно, так как неясно, сколько членов комитета и как голосовали.

Представитель "Оппозиционной платформы" Нестор Шуфрич заявил, что здесь пытаются продать родину, а парламентарии противостоят этому безумию. После начавшихся стычек заседание было сначала приостановлено, а затем досрочно закрыто. Депутаты успели рассмотреть всего 179 поправок. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что все решения, принятые после полуночи, незаконны и будут оспорены в судах.

Напомним, на прошлой неделе заседание аграрного комитета Верховной рады, на котором рассматривался скандальный закон о рынке земли, закончилось массовой дракой. Депутаты от фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина" потребовали отложить принятие документа на неопределенное время. В президентской фракции партии "Слуга народа" поспешили заявить, что драка была "сознательной провокацией политических оппонентов".

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