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19.12.2019 16:11
Рубрика: Общество

Диетолог объяснила, кому нельзя есть сливочное масло

Текст: Марина Бровкина
Сливочное масло считается не только вкусным, но и весьма полезным продуктом. Однако врачи предупреждают, что есть категории людей, которым масло идет во вред.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Кусочек сливочного масла, наверняка, найдется в холодильнике у каждой семьи. Его охотно мажут на хлеб, жарят на нем, добавляют в кашу. А некоторые добавляют его даже в кофе, считая, что таким образом продлевается бодрящий эффект этого напитка.

Врач-диетолог Ольга Резниченко утверждает - к информации о том, что сливочное масло приносит вред здоровью надо относиться осторожно.

- В нем есть витамины А и D, которые легче усваиваются, если попадают в пищеварительный тракт вместе с жирами, - говорит Резниченко. - Кроме того, жиры замедляют пищеварительный процесс, что не так уж и плохо, если вы знаете, что в следующий раз перекусите нескоро. Одним словом, все хорошо, что в меру.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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Взрослый человек вполне может позволить себе около 20-30 граммов масла в день. Однако сливочное масло противопоказано из-за большого количества холестерина людям с лишним весом, а также тем, у кого есть кардиоваскулярные нарушения, диагностирован атеросклероз или камни в желчном пузыре.

Абсолютное противопоказание - при остром панкреатите.

Как пишет "Вечерняя Москва", пожилым людям тоже надо уменьшать количество этого продукта в своем рационе.

По мнению диетолога, его можно заменить без всякого ущерба для здоровья, например, на оливковое. Большую пользу принесет употребление жирных сортов рыбы.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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