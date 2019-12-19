Для агрегаторов введут штрафы за передачу заказов таксистам без лицензий

В России может быть принят единый стандарт ведения реестров таксистов, который позволит таксопаркам и онлайн-сервисам автоматически проверять у водителей разрешения на перевозки.

Объем российского рынка такси в этом году может достигнуть 709 миллиардов рублей, 60% на нем занимают агрегаторы. Ни у кого нет сомнений, что рынок нуждается в новом регулировании. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Об этой инициативе "РГ" рассказали в "Яндекс.Такси", комментируя законопроект, внесенный накануне в Госдуму и предполагающий штрафы для агрегаторов за передачу поездок таксистам, не имеющим лицензии.

Чтобы проверять таксистов в автоматическом режиме, реестры должны быть в машиночитаемом формате, а сейчас в большинстве регионов они ведутся в формате, исключающем возможность автоматической проверки, например, в виде текстовых файлов, пояснили в "Яндекс.Такси". Также агрегатор обращает внимание на необходимость технической интеграции региональных реестров, которая позволит быстро сверять данные.

В связке с упомянутым законопроектом в Госдуму внесен базовый проект о регулировании такси. Депутаты предложили установить солидарную ответственность онлайн-сервисов в случае ДТП (на пару с таксопарком), ввести обязанность иностранных таксистов подтверждать в России водительскую квалификацию, ограничить количество такси в регионах.

Агрегаторы согласны солидарно отвечать в случае ДТП, но против выставления завышенных требований для водителей

В ответ крупнейшие агрегаторы - компании "Везет", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" - выступили с совместным заявлением. Они позитивно оценили саму постановку вопроса о солидарной ответственности в случае ДТП, но назвали неоправданным ограничение субъектами РФ числа разрешений для такси и завышенные, по их мнению, требования для водителей. Эти нормы могут спровоцировать уход части перевозчиков в серую зону, предупредили представители агрегаторов, говорится в заявлении.

Как заявляли ранее в минтрансе, рынку перевозок необходимы стандарты и общие протоколы обмена данными для развития цифровых платформ и сервисов. Минтранс не ответил на запрос "РГ" о позиции по законопроектам.

По данным Аналитического центра при правительстве России, количество индивидуальных предпринимателей-таксистов больше, чем выданных ИП разрешений, так как таксопарки уходят от налогов.

Мнения

Вячеслав Лысаков, первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству:

- Я поддержал этот законопроект. Сейчас в Госдуме два конкурирующих законопроекта о такси. Инициатором первого был я. Но после того как его передали в комитет транспорта, он претерпел серьезные изменения. Многие вещи, которые нами были прописаны, стали размытыми, появились бюрократические барьеры, серьезно была изменена концепция. И он получил отрицательные отзывы. В таком виде его нельзя принимать.

Совет Федерации со своей стороны проделал большую работу и подготовил альтернативный законопроект. Концептуально этот документ близок к нашему первоначальному тексту. Более того, он учитывает новые реалии, современные вызовы и риски, он более новаторский. Он вводит в правовое поле агрегаторов, предусматривает их ответственность, реализует тему самозанятых, устанавливает ответственность за привлечение к работе водителей-нелегалов. В нем есть недочеты. Например, ограничение по количеству автомобилей такси. Или определение цвета такси, он на безопасность не влияет. Но это все ко второму чтению можно доработать. Его нужно поддержать. А первый уже даже исправить нельзя.

Необходимо вдумчиво поработать над законопроектом после его принятия в первом чтении и добиться того, чтобы в весеннюю сессию был принят качественный закон о такси. Главное, чтобы в процессе работы над ним не повторилась история первого законопроекта, из которого все современные требования рынка и безопасности были вымараны.

Петр Шкуматов, защитник прав автомобилистов:

- Этот законопроект - движение в правильном направлении, но есть один нюанс. Долго говорили о необходимости ввести разрешение на такси, которое выдается не на машину, а на водителя. Этого не сделано. Но введены квалификационные требования. Отсюда вопрос: как водитель будет подтверждать, что он этим требованиям удовлетворяет?

У нас несколько серьезных проблем. Одна из них - существенные переработки водителя, которые связаны с низкими заработками и высокими комиссиями агрегаторов. Агрегаторов учтут, внесут в реестр. Пассажиры будут иметь возможность требовать с них компенсации в случае ДТП. А как водителя защитят от их произвола? Агрегатор поднял комиссию до 30 процентов, заработок упал. Что делать? Как контролировать тот же самый рабочий день водителя? Это никак не учтено.

Вторая проблема - водители-иностранцы с иностранными правами, которые неизвестно где и как получили, а также водители без разрешений. Как будет фиксироваться передача заказа нелегалу? Мы проводили исследование. В 20 процентах случаев на вызов через агрегатора приезжает нелегал. Это наказание сами агрегаторы будут использовать в собственных целях в конкурентной борьбе. Особенно в регионах, то есть будут стучать друг на друга. Но на пассажирах это никак не отразится.

Почему для запрета работы в такси с иностранными правами дана отсрочка на 2 года? Проблему надо решать сейчас, а не через два года.

Подготовил Владимир Баршев