Для американцев теракты и киберугрозы страшнее конфликта с РФ и Китаем

Возможность вооруженного конфликта России и стран НАТО, а также кризис в американо-китайских отношениях в будущем году маловероятны. Гораздо больше американцев беспокоят киберугрозы и возможные теракты. С таким утверждением выступила нью-йоркская организация "Совет по международным отношениям" в своем ежегодном докладе "Обзор приоритетных проблем, которые можно предотвратить".

В исследовании содержатся 30 потенциальных проблем и лишь две из них считаются маловероятными в будущем году - военная конфронтация России и НАТО, а также обострение отношений США и Китая из-за Тайваня. Однако они все же включены в список из-за того, что "имели бы важное значение для Соединенных Штатов", пишет ТАСС.

Первое место в перечне возможных угроз составители доклада отвели угрозе кибератаки на важнейшие объекты инфраструктуры США. На втором - возможность теракта в большим числом жертв. На третей строчке - крупная конфронтация США с Ираном или Северной Кореей. По данным экспертов, в исследовании перечислено больше потенциальных проблем на 2020 год, чем когда-либо прежде.

Отметим, что "Совет по международным отношениям" - одна из старейших в США некоммерческих организаций, занимающихся проблемами международных отношений. Ее членами являются около 4,9 тысячи бывших высокопоставленных чиновников, сотрудников разведки, представителей банковских и научных кругов.