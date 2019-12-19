Британская королева подтвердила намерение правительства вывести страну из Евросоюза к 31 января. 20 декабря соответствующие документы поступят на рассмотрение парламента.

В этом, втором за два месяца, выступлении Елизаветы II перед членами британского парламента необычным было почти все, начиная с ее прибытия в Вестминстерский дворец не в карете, а на автомобиле. Одета монархиня была в обычный костюм и шляпку цвета морской волны, а не в церемониальный наряд и королевскую мантию. И, наконец, государственная корона, инкрустированная бриллиантами, находилась на бархатной подушке рядом с троном, а не на голове у Елизаветы II, как это было на предыдущем выступлении. По данным BBC, все дело в том, что корона, которая весит около килограмма, слишком тяжела для 93-летней монархини. Учитывая, как часто в последнее время из-за внеочередных выборов и каникул ей приходится заново открывать работу парламента, действительно, нужно поберечь себя. Но на этом различия заканчиваются, ведь говорила Елизавета II с подачи премьера Бориса Джонсона то, что уже звучало в ее предыдущей тронной речи 14 октября. Она объявила, что "приоритетом" правительства остается "осуществление выхода Соединенного Королевства из Европейского союза 31 января".

Уже в пятницу все необходимые для этого нормативные акты, включая злополучное соглашение с ЕС, ранее многократно отвергнутое палатой общин, поступит на рассмотрение парламентариев. И, поскольку прошедшие 12 декабря выборы обеспечили правящей Консервативной партии солидный перевес, проблем с их принятием, скорее всего, не будет.