ЕС продлил санкции против России

Евросоюз продлил 19 декабря санкции против России еще на полгода. Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.

Продление касается ограничений, срок действий которых истекал 31 января 2020 года.

Поводом для пролонгации стало то, что "Минские соглашения не были выполнены полностью". Решение было одобрено единогласно.

Впервые санкции против России были введены Евросоюзом в 2014 году в связи с событиями в Крыму и на Украине. В частности, Евросоюз ввел ограничения финансового, торгового и военного характера. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме с ЕС, о новом соглашении о сотрудничестве. Активы ряда должностных лиц из России оказались заморожены, а им самим запрещен въезд на территорию Евросоюза.