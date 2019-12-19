Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин помог своей команде одержать победу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Калгари" (4:1).

Малкин забросил шайбу, которая стала для него юбилейной 400-й в "регулярке" лиги. Кроме того, он вышел на чистое четвертое место по количеству очков среди россиян в истории НХЛ. В активе Евгения теперь 1031 (400+631) балл. Первые три строчки занимают Александр Овечкин (1244 очка), Сергей Федоров (1179) и Александр Могильный (1032).

- Каждый гол по-своему особенный. 400 шайб - это большая цифра, но мне хочется большего, - отметил Малкин.

Добавим также, что Малкин лидирует по среднему количеству набранных очков за матч - 1,18 балла. Из действующих хоккеистов ближе всего к нему располагаются Овечкин (1,11), Никита Кучеров (1,04) и Артемий Панарин (1,02).