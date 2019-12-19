Финал иммерсионного шоу "Вернувшиеся" или почему экспериментальный проект стал настоящим театральным прорывом

За три года существования проект успел принять около 75 000 гостей, многие из которых впервые столкнулись с иммерсивным театром именно в стенах особняка в Дашковом переулке на шоу "Вернувшиеся". Там же они поняли этот формат и полюбили.
В 2016 году "Вернувшиеся" стали настоящим прорывом в сознании театральной общественности, ведь впервые у иммерсивного проекта появился свой отдельный мир, а у зрителей - возможность на несколько часов полностью отключится от рутины и погрузиться в новую, незнакомую реальность.
Авторы "Вернувшихся", среди которых генеральный продюсер канала ТНТ Вячеслав Дусмухамметов и популярный хореограф и режиссер Мигель, называют закрытие шоу неизбежным и необходимым этапом в развитии иммерсивного театра в России в целом. "Вернувшиеся" справились со своей основной задачей, считают они. Проект создал прочный фундамент для репертуарного театра тотального погружения, где каждый из гостей - это соучастник и создатель происходящего.
Накануне закрытия знакового для отечественного театра проекта, наша редакция решила разобраться в том, какое влияние иммерсивное шоу "Вернувшиеся" оказало на театральную реальность России и почему без него современная действительность выглядела бы по-другому.
Именно "Вернувшиеся" запустили в России волну всего "иммерсивного"
В 2016 году не существовало четкого представления о том, что такое иммерсивный театр. Многие путали его с театрализованными квествами и викторинами: подобные проекты казались непонятными и незнакомыми. Команда шоу "Вернувшиеся" сделала все возможное, чтобы изменить восприятие иммерсивного театра российским обществом. "Вернувшиеся" показали, что из себя представляет настоящий театр тотального погружения. С помощью пугающе-реалистичного мира, созданного в стенах старинного особняка, а также подаренной зрителю возможности развивать свою историю в пределах театрального действа, кардинально изменили представления о направлении. Именно тогда, в 2016 году, "Вернувшиеся" "заразили" российское комьюнити любовью к "иммерсиву". Чуть ли не каждый месяц стали появляться новые "иммерсивные" театральные шоу, мюзиклы, цирковые представления и даже оперы. Иммерсив вышел за пределы Садового кольца и стал востребован не только в Москве, но и в других городах России. "Вернувшиеся" превратили иммерсивный театр в тренд, интерес к которому не остывает и по сей день.
"Вернувшимся" удалось достичь идеальной иммерсивности
Иммерсивное шоу "Вернувшиеся" - это пример точного попадания в "идеальную иммерсивность". "Идеальная иммерсивность" - формат работы с пространством, при котором происходит полное погружение зрителя в происходящее, в рамках воссозданной реальности. Такое состояние достигается за счет абсолютного ограждения пространства от внешнего мира, внешнего шума и света и наполнения его собственными звуками, запахами, освещением. Все детали, эффекты, смыслы такой реальности выверены и стилистически обоснованы. "Вернувшиеся" - искусственно созданный мир со собственной экосистемой, которую нельзя нарушать внешними воздействиями. Только в состоянии "идеальной иммерсивности" спектакль способен выполнять свою главную задачу: дарить гостю чувство попадания в параллельный мир.
Уникальная актерская техника view point
Три года назад для шоу была разработана уникальная, можно сказать, беспрецедентная актерская техника. Авторы шоу "Вернувшиеся" назвали эту методику - view point. View point развивает умение актера взаимодействовать с аудиторией таким образом, чтобы зрители могли проживать каждую сцену совместно с героями спектакля. Именно с помощью этой техники создается эффект "растворения" гостей в историях героев и сюжетных линиях истории.
Значение хореография
Несмотря на то, что "Вернувшиеся", прежде всего, театральная постановка, невозможно не отметить роль хореографии в этом действе. Над динамической частью шоу работал один из самых известных танцовщиков страны - Мигель. С помощью танца он постарался создать эффект, который позволяет зрителю почувствовать себя неощутимым и невидимым. Кому-то может показаться, что хореографическая часть спектакля - вольная импровизация актеров и танцовщиков, ведь герои абсолютно естественны в своих движениях и действиях. Но хореография, как и все, что происходит во время шоу - точно срежиссирована и просчитана до мелочей.
"Вернувшиеся" - мост в будущее иммерсивного театра
В 2016 году многие критики предрекали, что экспериментальный формат иммерсивного театра не проживет и пары сезонов. Спектакли называли "бродилками", которые, как и любая модная вещь, вскоре исчезнут. Но, как показала история, в том числе и история спектакля "Вернувшиеся", иммерсив - с нами надолго. По мнению создателей "Вернувшихся", сегодня общество готово и хочет получать и воспринимать действо в таком формате, чего не было еще совсем недавно.
Иммерсивный театр, родившийся на стыке театра и кино, и стал абсолютно новым витком развития этих двух направлений искусства. А шоу-спектакль "Вернувшиеся" стал тем самым связующим звеном - мостом, который сделала существование такого тандема (театра и кино) возможным, а сам союз прочным и долговечным.
На правах рекламы