Финал иммерсионного шоу "Вернувшиеся" или почему экспериментальный проект стал настоящим театральным прорывом

Иммерсивный шоу-спектакль "Вернувшиеся", отмеченный в 2018 году премией "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль в эксперименте", закроется в начале следующего года. Финал шоу, поставленного по мотивам пьесы норвежского драматурга Генрика Ибсена "Привидения", назначен на март 2020.

За три года существования проект успел принять около 75 000 гостей, многие из которых впервые столкнулись с иммерсивным театром именно в стенах особняка в Дашковом переулке на шоу "Вернувшиеся". Там же они поняли этот формат и полюбили.

В 2016 году "Вернувшиеся" стали настоящим прорывом в сознании театральной общественности, ведь впервые у иммерсивного проекта появился свой отдельный мир, а у зрителей - возможность на несколько часов полностью отключится от рутины и погрузиться в новую, незнакомую реальность.

Авторы "Вернувшихся", среди которых генеральный продюсер канала ТНТ Вячеслав Дусмухамметов и популярный хореограф и режиссер Мигель, называют закрытие шоу неизбежным и необходимым этапом в развитии иммерсивного театра в России в целом. "Вернувшиеся" справились со своей основной задачей, считают они. Проект создал прочный фундамент для репертуарного театра тотального погружения, где каждый из гостей - это соучастник и создатель происходящего.

Накануне закрытия знакового для отечественного театра проекта, наша редакция решила разобраться в том, какое влияние иммерсивное шоу "Вернувшиеся" оказало на театральную реальность России и почему без него современная действительность выглядела бы по-другому.

Именно "Вернувшиеся" запустили в России волну всего "иммерсивного"

В 2016 году не существовало четкого представления о том, что такое иммерсивный театр. Многие путали его с театрализованными квествами и викторинами: подобные проекты казались непонятными и незнакомыми. Команда шоу "Вернувшиеся" сделала все возможное, чтобы изменить восприятие иммерсивного театра российским обществом. "Вернувшиеся" показали, что из себя представляет настоящий театр тотального погружения. С помощью пугающе-реалистичного мира, созданного в стенах старинного особняка, а также подаренной зрителю возможности развивать свою историю в пределах театрального действа, кардинально изменили представления о направлении. Именно тогда, в 2016 году, "Вернувшиеся" "заразили" российское комьюнити любовью к "иммерсиву". Чуть ли не каждый месяц стали появляться новые "иммерсивные" театральные шоу, мюзиклы, цирковые представления и даже оперы. Иммерсив вышел за пределы Садового кольца и стал востребован не только в Москве, но и в других городах России. "Вернувшиеся" превратили иммерсивный театр в тренд, интерес к которому не остывает и по сей день.

"Вернувшимся" удалось достичь идеальной иммерсивности

Иммерсивное шоу "Вернувшиеся" - это пример точного попадания в "идеальную иммерсивность". "Идеальная иммерсивность" - формат работы с пространством, при котором происходит полное погружение зрителя в происходящее, в рамках воссозданной реальности. Такое состояние достигается за счет абсолютного ограждения пространства от внешнего мира, внешнего шума и света и наполнения его собственными звуками, запахами, освещением. Все детали, эффекты, смыслы такой реальности выверены и стилистически обоснованы. "Вернувшиеся" - искусственно созданный мир со собственной экосистемой, которую нельзя нарушать внешними воздействиями. Только в состоянии "идеальной иммерсивности" спектакль способен выполнять свою главную задачу: дарить гостю чувство попадания в параллельный мир.

Уникальная актерская техника view point

Три года назад для шоу была разработана уникальная, можно сказать, беспрецедентная актерская техника. Авторы шоу "Вернувшиеся" назвали эту методику - view point. View point развивает умение актера взаимодействовать с аудиторией таким образом, чтобы зрители могли проживать каждую сцену совместно с героями спектакля. Именно с помощью этой техники создается эффект "растворения" гостей в историях героев и сюжетных линиях истории.

Значение хореография

Несмотря на то, что "Вернувшиеся", прежде всего, театральная постановка, невозможно не отметить роль хореографии в этом действе. Над динамической частью шоу работал один из самых известных танцовщиков страны - Мигель. С помощью танца он постарался создать эффект, который позволяет зрителю почувствовать себя неощутимым и невидимым. Кому-то может показаться, что хореографическая часть спектакля - вольная импровизация актеров и танцовщиков, ведь герои абсолютно естественны в своих движениях и действиях. Но хореография, как и все, что происходит во время шоу - точно срежиссирована и просчитана до мелочей.

"Вернувшиеся" - мост в будущее иммерсивного театра

В 2016 году многие критики предрекали, что экспериментальный формат иммерсивного театра не проживет и пары сезонов. Спектакли называли "бродилками", которые, как и любая модная вещь, вскоре исчезнут. Но, как показала история, в том числе и история спектакля "Вернувшиеся", иммерсив - с нами надолго. По мнению создателей "Вернувшихся", сегодня общество готово и хочет получать и воспринимать действо в таком формате, чего не было еще совсем недавно.

Иммерсивный театр, родившийся на стыке театра и кино, и стал абсолютно новым витком развития этих двух направлений искусства. А шоу-спектакль "Вернувшиеся" стал тем самым связующим звеном - мостом, который сделала существование такого тандема (театра и кино) возможным, а сам союз прочным и долговечным.

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