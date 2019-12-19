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19.12.2019 02:00
Рубрика: Спорт

Шедевр на бис

Свечников повторил уникальный гол в "регулярке" НХЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 286(8044)
Форвард "Каролины" 19-летний Андрей Свечников продолжает увеличивать число поклонников своего таланта в Национальной хоккейной лиге.

В конце октября он стал первым в истории НХЛ, кому удалось забить гол, подняв шайбу на крюк клюшки и закинув ее в сетку из-за ворот. Теперь Свечников первый, кому это удалось сделать дважды.

Евгений Малкин забросил юбилейную шайбу в "регулярке" НХЛ

Знаменательное событие произошло в матче с "Виннипегом" (6:3). Всего на счету форварда стало 35 (14+21) очков в 34 играх "регулярки".

Правда, трюк Свечникова понравился не всем. Например, одиозный хоккейный аналитик Дон Черри заявил, что в его годы "такого бы не потерпели". Но критиков - меньшинство. Шедевр в первую очередь оценили партнеры Андрея по команде. "Это особенный гол. А он делает его легко", - отметил, в частности, капитан "Каролины" Джордан Стаал.

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