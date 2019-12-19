Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 431-Ф3 "О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 4 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2008, N 29, ст. 3418; 2009, N 30, ст. 3735; 2011, N 1, ст. 32; N 30, ст. 4605; N 50, ст. 7359; 2013, N 19, ст. 2314; N 27, ст. 3440; N 43, ст. 5452; 2017, N 31, ст. 4757, 4774; 2018, N 32, ст. 5135) следующие изменения:

1) пункт 121 статьи 1 изложить в следующей редакции:

"121) донный грунт - грунт дна водных объектов, извлеченный при проведении дноуглубительных, гидротехнических работ, строительстве, реконструкции, эксплуатации гидротехнических и иных сооружений, искусственных островов, установок, расположенных на водных объектах, создании и содержании внутренних водных путей Российской Федерации, предотвращении негативного воздействия вод и ликвидации его последствий и в иных случаях, установленных федеральными законами;";

2) статью 521 изложить в следующей редакции:

"Статья 521. Использование водных объектов для проведения дноуглубительных, гидротехнических, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов

Использование водных объектов для проведения дноуглубительных, гидротехнических, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами.";

3) дополнить статьей 522 следующего содержания:

"Статья 522. Использование водных объектов для строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений

Использование водных объектов для строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами.";

4) дополнить статьей 523 следующего содержания:

"Статья 523. Использование донного грунта

1. Донный грунт может быть использован в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

2. По решению органа местного самоуправления городского или сельского поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, по решению исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения донный грунт может быть использован для обеспечения муниципальных нужд или в интересах физического лица, юридического лица, осуществляющих проведение дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, при условии, что донный грунт не содержит твердых полезных ископаемых, не относящихся к общераспространенным полезным ископаемым.

3. Порядок использования указанного в части 2 настоящей статьи донного грунта определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, если иное не установлено федеральными законами.".

Статья 2

Внести в статью 221 Федерального закона от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 49, ст. 4694; 2009, N 52, ст. 6440) следующие изменения:

1) наименование после слова "Выемка" дополнить словом "донного";

2) после слов "по выемке" дополнить словом "донного".

Статья 3

В абзаце втором статьи 1 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2001, N 1, ст. 21; 2009, N 1, ст. 17; 2015, N 1, ст. 11; 2018, N 1, ст. 87; 2019, N 30, ст. 4127) слово "законом;" заменить словами "законом. К отходам не относится донный грунт, используемый в порядке, определенном законодательством Российской Федерации;".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3833; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5748; 2009, N 52, ст. 6440; 2011, N 30, ст. 4594; 2012, N 53, ст. 7612; 2013, N 19, ст. 2314; 2015, N 29, ст. 4339, 4347; 2017, N 30, ст. 4457; 2018, N 53, ст. 8451; 2019, N 31, ст. 4419) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 15 слова "подводные или дноуглубительные работы, отбор образцов грунта, подводные взрывы," заменить словами "дноуглубительные, взрывные и иные подводные работы, отбор образцов донного грунта,";

2) пункт 52 статьи 16 после слов "может использоваться" дополнить словом "донный";

3) в пункте 3 статьи 34 слова "захоронению грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ," заменить словами "захоронению донного грунта";

4) в статье 37:

а) в абзаце втором пункта 1 слова "Захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ," заменить словами "Захоронение донного грунта";

б) в пункте 2:

в абзаце первом слова "захоронения грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ," заменить словами "захоронения донного грунта,";

в абзаце втором слова "Захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ," заменить словами "Захоронение донного грунта";

в абзаце третьем слова "захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ и" заменить словами "захоронение донного грунта,";

5) в статье 371:

а) в наименовании слова "Захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ," заменить словами "Захоронение донного грунта";

б) в пункте 1 слова "Захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ (далее - донный грунт)," заменить словами "Захоронение донного грунта".

Статья 5

Внести в статью 10 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 11, ст. 1001; 2003, N 27, ст. 2700; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 27, ст. 3213; 2008, N 29, ст. 3418; 2012, N 31, ст. 4320; 2016, N 27, ст. 4300) следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 2 после слова "грунт," дополнить словами "в том числе донный,";

2) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12. Использование донного грунта, извлеченного при создании и содержании внутренних водных путей Российской Федерации, а также при строительстве, реконструкции, эксплуатации инфраструктуры внутренних водных путей и гидротехнических сооружений, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.".

Статья 6

В пункте 1 части 4 статьи 44 Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2007, N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748; 2013, N 27, ст. 3440) слова "работ по выемке грунта" заменить словами "работ по извлечению донного грунта".

Статья 7

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5557; 2011, N 30, ст. 4594; 2015, N 29, ст. 4339; 2017, N 30, ст. 4457; 2018, N 53, ст. 8451) дополнить статьей 61 следующего содержания:

"Статья 61. Использование донного грунта при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры морского порта, а также объектов капитального строительства, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта

В целях создания морского порта, расширения территории морского порта, строительства и реконструкции объектов капитального строительства, относящихся к объектам инфраструктуры морского порта, а также объектов капитального строительства, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта, донный грунт, извлеченный при проведении дноуглубительных работ во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, может использоваться в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.".

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 19 июля 2011 года N 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4594; 2013, N 52, ст. 6961) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 3 после слова "отсыпки" дополнить словом "донного";

2) пункт 4 части 1 статьи 6 после слова "отсыпка" дополнить словом "донного".

Статья 9

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин