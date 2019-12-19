Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 440-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 12 Федерального закона "Об экологической экспертизе" и статью 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 4 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4556; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5276; 2006, N 1, ст. 10; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2260; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4591, 4594; 2013, N 52, ст. 6971; 2014, N 26, ст. 3387; N 30, ст. 4220, 4262; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3994; 2016, N 1, ст. 28; 2018, N 32, ст. 5114; N 53, ст. 8422; 2019, N 31, ст. 4453) следующие изменения:

1) в статье 11:

а) подпункт 71 изложить в следующей редакции:

"71) проектная документация объектов капитального строительства, предполагаемых к строительству, реконструкции в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также проектная документация особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов обороны страны и безопасности государства, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, в случаях, если строительство, реконструкция таких объектов в границах особо охраняемых природных территорий допускаются федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;";

б) дополнить подпунктом 78 следующего содержания:

"78) проектная документация объектов капитального строительства, предполагаемых к строительству, реконструкции в границах Байкальской природной территории, за исключением проектной документации объектов социальной инфраструктуры, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, которые не относятся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I, II категорий и строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах населенных пунктов, находящихся в границах буферной экологической зоны и экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории, за пределами особо охраняемых природных территорий;";

2) в подпункте 41 статьи 12 слова "в подпункте 71" заменить словами "в подпунктах 71 и 78".

Статья 2

Внести в статью 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 52, ст. 5498; 2007, N 31, ст. 4012; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2260; N 30, ст. 3604; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4591, 4594, 4605; N 49, ст. 7015; 2013, N 27, ст. 3480; N 30, ст. 4080; 2014, N 26, ст. 3387; N 30, ст. 4220; N 43, ст. 5799; 2015, N 1, ст. 11, 86; 2016, N 1, ст. 22; N 27, ст. 4301; 2017, N 31, ст. 4740; 2018, N 32, ст. 5114, 5133, 5135; N 53, ст. 8422; 2019, N 26, ст. 3317; N 31, ст. 4442, 4453) следующие изменения:

1) в наименовании слова "на Байкальской" заменить словами "в границах Байкальской";

2) в части 6 слова "на Байкальской" заменить словами "в границах Байкальской";

3) в части 61:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"61. Для проведения государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, предполагаемых к строительству, реконструкции в границах особо охраняемых природных территорий и в границах Байкальской природной территории, такая проектная документация в установленном Правительством Российской Федерации порядке представляется в:";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение государственной экспертизы проектной документации, в отношении объектов капитального строительства, предполагаемых к строительству, реконструкции в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также в иных случаях, если проведение государственной экологической экспертизы федерального уровня такой проектной документации предусмотрено Федеральным законом от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе";";

4) в части 63 слова "на Байкальской" заменить словами "в границах Байкальской".

Статья 3

Положения статей 11 и 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (в редакции настоящего Федерального закона) не применяются к проектной документации объектов капитального строительства, представленной на государственную экологическую экспертизу до 1 июня 2020 года.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Статьи 1 и 3 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июня 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин