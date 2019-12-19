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19.12.2019 01:30
Рубрика: Власть

Нацизму сказали нет

ГА ООН проголосовала за резолюцию России против расизма и ксенофобии
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Столичный выпуск № 286(8044)
Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. В документе предлагаются меры "против неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Против высказались делегации двух стран, которые в последние годы регулярно пытались саботировать принятие документов такой направленности, - это США и Украина.

Фото: kinopoisk.ru
Нацистскую символику разрешили демонстрировать при условии осуждения нацизма

Поддержали инициативу представители 133 стран, а воздержались - 52, из которых большинство являются европейскими государствами, включая, например, Австрию, Францию, Чехию и Словакию.

В документе, соавторами которого выступили около 60 стран, озвучена настоятельная рекомендация принять меры с тем, чтобы "предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений", совершенных в тот исторический период. Звучит осуждение попыток героизации и пропаганды нацизма.

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