Гендиректор Microsoft стал "человеком года"

Международная деловая газета Financial Times назвала генерального директора компании Microsoft Corp. Сатью Наделлу "человеком года". На решение повлиял его значительный вклад в развитие технологий.

Как сообщает издание, Наделла смог предотвратить движение компании к регрессу. В результате его шестилетней работы на посту директора к концу ноября совокупная прибыль акционеров Microsoft превысила 1 триллион долларов. Причем позиция Наделлы сводится к тому, чтобы не афишировать свою деятельность.

Наделла был назначен генеральным директором Microsoft в 2014 году. До него этот пост занимал Стив Балмер. Сам же Наделла возглавлял бизнес-подразделение и "облачные" сервисы компании.